Real Madrid se entrena en Los Ángeles con Benzema incorporado al grupo

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- Tras su llegada a Los Ángeles (EE.UU.), Real Madrid empezó el trabajo de su gira estadounidense de pretemporada con una sesión de entrenamiento en la universidad UCLA y con Karim Benzema como gran novedad y ya incorporado al grupo.

El delantero francés, que tenía permiso para disfrutar de más días de descanso, se unió directamente a la concentración en la ciudad californiana y hoy se entrenó con sus compañeros por primera vez de cara a la nueva temporada.

“Vamos a hacer una buena pretemporada (…) e ir a por el máximo de títulos, que es lo más importante en este club”, dijo el delantero el martes en declaraciones facilitadas por el Madrid.

“Muy feliz de ver a los compañeros y de empezar a entrenar con el equipo. Me siento bien”, agregó.

Con el hotel The Beverly Hills como cuartel general y las instalaciones deportivas de UCLA como campo de entrenamiento (la distancia entre ambas es de unos cinco kilómetros), el Madrid empezó su preparación para esta gira que tiene como parada muy destacada el enfrentamiento del sábado en Las Vegas (EE.UU.) contra el Barcelona.

Un centenar de seguidores del club blanco esperaban a los jugadores madridistas con camisetas y pósters en la entrada del Wallis Annenberg Stadium de UCLA.

Una trabajadora de la universidad aseguró a Efe que había seguidores esperando desde las 6 de la mañana (el entrenamiento empezó a las 10).

Tras una mitad de sesión matinal dedicada al trabajo físico, el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, dio paso a ejercicios con balón en la segunda parte del entrenamiento con énfasis en la salida desde atrás y bajo presión y el remate a puerta.

El español Borja Mayoral y el brasileño Reinier Jesus no forman parte de la expedición de 28 jugadores que continuarán la pretemporada del conjunto blanco en Estados Unidos.

Las ausencias de Mayoral y Reinier se deben a situaciones bien distintas. El primero no ha podido viajar por problemas en su pauta de vacunación contra el coronavirus que el club espera solucionar próximamente, mientras que el brasileño se queda en Madrid en busca de una salida del equipo, ya que no se le puede inscribir al tener cubierto el cupo de extracomunitarios con Vinicius, Rodrygo y Militao.

Además del partido contra el Barcelona, que se disputará (siguiendo el horario español) en la madrugada del sábado 23 al domingo 24 de julio (5:00 horas CET) en el Allegiant Stadium de Las Vegas, el Madrid jugará el miércoles 27 (4:30 CET) en el Oracle Park de San Francisco ante Club América y el domingo 31 de julio frente al Juventus en el Rose Bowl de Los Ángeles (4:00 horas CET).

Estos tres amistosos servirán de preparación de cara al primer título de la temporada, la Supercopa de Europa que disputará el Real Madrid el próximo 10 de agosto en Helsinki (Finlandia) contra el Eintracht de Fráncfort.