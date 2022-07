Recomiendan vitamina D por aumento de covid en últimas 11 semanas en México

Ciudad de México, (EFE).- Reforzar el sistema inmunológico con vitamina D es útil para afrontar la quinta ola de covid-19, pandemia que ha mantenido una tendencia al alza en las últimas 11 semanas en México, afirmó un experto.

“La vitamina D3, colecalciferol, es parte fundamental para el funcionamiento del sistema inmune que nos ayuda a enfrentar infecciones”, aseguró en un comunicado Víctor Marín Cantú, especialista en consulta externa y hospitalización.

El experto afirmó que las guías clínicas establecen que tomar 4.000 unidades internacionales de vitamina D al día resulta efectivo “para corregir la deficiencia de este nutriente y mantener los niveles adecuados en nuestro organismo”.

Apenas el pasado martes, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud de México, Hugo López-Gatell, señaló que el país cumple 11 semanas con tendencia a la alza en contagios de coronavirus en México.

Además, las defunciones incrementaron y el promedio diario de la última semana, que es de 12 fallecimientos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), una de cada tres personas adultas en México tienen deficiencia de vitamina D, y distintos estudios han asociado la deficiencia de este nutriente con un mayor riesgo para adquirir, evolucionar de manera más grave o morir por covid-19.

Marín Cantú recordó que distintos estudios sugieren que esta vitamina tiene efectos antivirales a través de la modulación del sistema inmunitario, como lo señala el análisis “Los pulmones como objetivo de la infección por covid-19: Mecanismos moleculares protectores comunes de la vitamina D y la melatonina como un nuevo tratamiento sinérgico potencial”, publicado en 2020 por la editorial médica Elsevier.

Afirmó que la vitamina D es un nutriente que interviene en más de 2.000 funciones del cuerpo, entre ellas la regulación y el fortalecimiento del sistema inmunológico, por lo que ayuda a proteger contra la infección por covid-19, además ayuda a tener un mejor pronóstico si se adquiere la enfermedad y a una mejor recuperación de las secuelas de largo plazo.

Asimismo, dijo que las personas con sobrepeso, obesidad, enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, de tez morena y quienes no toman sol, son más propensas a tener déficit de vitamina D.

Precisó que la vitamina D al contener las 4.000 unidades requeridas, es un medicamento, “en cambio, los suplementos alimenticios además de no contar con el respaldo científico, tienen una cantidad muy pequeña de este nutriente y no ayudan al buen funcionamiento de los sistemas inmunológico, cardiovascular y respiratorio como lo hace el colecalciferol”.

Hasta el reporte más reciente, México suma poco más de 6,2 millones de casos y 326.077 muertes debido a la covid-19, y es el quinto país del mundo con más decesos por esta causa, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.