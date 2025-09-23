Recordatorio: Jack Ciattarelli quiere prohibir el aborto en Nueva Jersey

TRENTON, NJ — Anoche, Jack Ciattarelli, candidato a gobernador de Nueva Jersey que ha perdido dos elecciones, subió al escenario del debate para recordar a los votantes que su agenda política es MAGA “a por todas”, e incluye prohibir el aborto en Nueva Jersey.

Aunque Jack Ciattarelli no tuvo que responder por su historial sobre el aborto en el debate de anoche, recordamos que sus posturas contrarias al aborto son profundamente impopulares y están desconectadas de los votantes de Nueva Jersey. Por eso ha intentado evitar el tema por completo. La realidad es que Ciattarelli votó seis veces en contra de financiar a los centros de salud de Planned Parenthood, respalda desviar fondos públicos a centros de crisis de embarazo ilegítimos y contrarios al aborto, y quiere prohibir el aborto en Nueva Jersey.

“Jack Ciattarelli puede intentar huir y esconderse de sus opiniones extremas sobre el aborto, pero su historial no miente”, afirmó Sarah Standiford, directora nacional de campaña de Planned Parenthood Votes. “Ciattarelli cuenta con el apoyo de múltiples grupos contrarios al aborto y ha respaldado su agenda una y otra vez, votando a favor de ‘desfinanciar’ a Planned Parenthood y de limitar el acceso a los métodos anticonceptivos y a la atención de la salud reproductiva en Nueva Jersey. Jack Ciattarelli está desconectado de la realidad, no es apto para el cargo y supone una clara amenaza para la salud y la seguridad de los habitantes de Nueva Jersey. Los votantes de Nueva Jersey rechazarán a Jack Ciattarelli y votarán por Mikie Sherrill para proteger sus derechos y libertades, así como los servicios de salud de los que dependen”.