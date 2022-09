Recrean “la magia” del legado de Juan Gabriel en “Cirque Música Querida”

Ciudad de México, (EFE).- A seis años de la muerte del cantante mexicano Juan Gabriel, su música revivirá en los escenarios con el espectáculo de circo, baile y música “Cirque Música Querida”, una puesta en escena avalada por su hijo, Iván Aguilera, que promete recrear “la magia” de uno de los compositores más queridos del país.

“Es una enorme responsabilidad para todos nosotros. Artísticamente cuando dices Juan Gabriel tienes que ponerte de pie, es único e irrepetible, sabemos todo lo que representa para la cultura y aspiramos a honrar la trayectoria de este artista de la manera más humilde”, aseguró en conferencia de prensa el productor teatral Morris Gilbert.

El evento que tendrá lugar el 20 de octubre en el Teatro San Rafael, está conformado por 30 canciones del repertorio de Juan Gabriel, que fueron elegidas de todo su catálogo después de una exhaustiva investigación y consulta entre gente de todas las edades sobre cuáles eran los temas favoritos del público.

“Fue una combinación del gusto de muchas generaciones, pero el rango de las canciones favoritas fue increíblemente amplio, por lo que fue muy difícil elegir”, aseguró Antoinette DiPietropolo, directora y coreógrafa del espectáculo.

Para DiPietropolo, también encargada del departamento de circo, encontrarse con Juan Gabriel fue todo un descubrimiento, pues jamás imaginó el cariño y la popularidad de la que gozaba el ícono.

“Para mí este show es muy diferente a todo lo que he hecho alrededor del mundo, porque la música, la coreografía, el baile y el circo, todo lo que lo conecta es Juan Gabriel y estoy sorprendida porque salgo a la calle y escucho sus canciones, está tan metido en la cultura, amo toda la magia que pasa en el escenario, porque es la misma que pasa en la vida con su música”, ahondó.

Según detalló Stephen Cook, presidente y fundador de TCG Entertainment y Cirque Música, llevar a cabo la producción le tomó alrededor de dos años, y las negociaciones con el hijo del astro mexicano, Iván Aguilera, se dieron de forma cordial y sencilla quien les dio el derecho de usar las canciones que fueran necesarias para la realización del espectáculo.

“Era importante para nosotros trabajar con los mejores de los mejores, y por eso tenemos a Morris”, aseguró Coo, quien además detalló que aunque gran parte del equipo de trabajo es mexicano, el elenco está conformado por gente de todo el mundo.

En cuanto a la trama de la puesta en escena los organizadores no quisieron dar muchos detalles, pero adelantaron que en ocasiones se escuchará la voz de Juan Gabriel.

“Habrá sorpresas, no es un imitador, tampoco es una historia de ficción, son viñetas, se trata de esta magia que tenía para despertar el amor por la propia vida”, explicó Martha Herrera-Lasso González, escritora y dramaturga.

“Aunque no hay una cronología ni de sus composiciones ni de su vida, empezamos con sus orígenes más humildes y el show crece de la manera tan extraordinaria como lo que hizo Juan Gabriel”, añadió.

En principio el espectáculo tendrá una sola fecha, pero según detalló Morris, depende del público que esta pueda llegar a tener una temporada completa en el teatro y reveló que en sus planes sí está la exportación del concepto.