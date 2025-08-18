Redadas continúan en Los Ángeles a pesar de la muerte de un jornalero que huía de agentes

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los operativos migratorios en Los Ángeles no han cesado, a pesar de las manifestaciones desatadas tras la muerte de un jornalero que se lanzó al tráfico de una autopista al ver la presencia de los agentes en una tienda de Home Depot.

El colectivo Unión del Barrio informó la presencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en múltiples localidades de Los Ángeles, incluida el Valle de San Gabriel, donde este jueves un inmigrante falleció tras ser arrollado por un vehículo.

La policía de Monrovia respondió a una llamada de emergencia en la mañana del jueves por un operativo de ICE en un Home Depot. Durante la redada, un hombre huyó hacia la Autopista 210 y fue atropellado por un vehículo, y fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto, según informó la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), describió a EFE al hombre como una persona trabajadora, que solo buscaba cuidar a su familia.

El Departamento de Seguridad Interna explicó en una declaración que ninguno de los agentes migratorios persiguió al hombre, y que se enteraron del fallecimiento después de terminar con el operativo, que se saldó con el arresto de doce personas.

En la tarde de este viernes se llevará a cabo una vigilia en el lugar donde ocurrió la redada.

Alvarado condenó el regreso de las redadas migratorias, pese a la orden de un tribunal que prohibió los arrestos indiscriminados.

Las redadas se han intensificado en la última semana en las tiendas Home Depot, el pasado 6 de agosto agentes de ICE llegaron escondidos en un camión de mudanzas rentado y lograron arrestar el miércoles pasado a 16 trabajadores de México, Honduras y Guatemala, frente a un centro de jornaleros.

El operativo se realizó pese a la orden temporal emitida por una juez que prohíbe a los agentes de Inmigración detener a personas sin una sospecha razonable y basarse únicamente en la raza o etnia aparente; hablar español o inglés con acento; presencia en un lugar específico o el tipo de trabajo que realiza la persona, en al menos siete condados del área metropolitana de Los Ángeles.

La muerte del jornalero se suma a la del trabajador agrícola Jaime Alanís García, de 57 años, que falleció luego de caer de una altura de unos 9 metros, cuando buscaba huir de los agentes migratorios en una redada en una granja agrícola en Oxnard, California.