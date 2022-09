Reducen soldados asignados a polémico plan migratorio de gobernador de Texas

Los Ángeles, (EFE).- Texas ha reducido los soldados de la Guardia Nacional asignados a la frontera con México para tareas migratorias en ese estado sureño como parte de la polémica Operación Estrella Solitaria, emprendida hace un año por el gobernador Greg Abbott.

De cerca de 6.500 soldados que estaban asignados en dicha frontera en noviembre pasado se ha pasado a unos 5.000, según informan hoy medios locales.

El gobernador republicano puso en marcha en marzo de 2021 la operación en apoyo de la vigilancia de la frontera de su estado con México, que ha visto un incremento sustancial del arribo de inmigrantes.

Entre las medidas tomadas Abbott decidió enviar a la Guardia Nacional de Texas para ayudar con las labores de vigilancia. La misión comenzó con unos 500 soldados y el gobernador dijo que esperaba llegar a desplegar unos 10.000 soldados bajo el argumento de que el gobierno federal ha descuidado la protección de la frontera.

El llamado a los soldados de la Guardia Nacional había crecido hasta convertirse en una activación obligatoria, con una duración de servicio de hasta un año.

Sin embargo, el Departamento Militar de Texas ha reducido la cantidad de soldados a poco más de 5.000, según reportó el periódico Dallas Morning.

Aunque el departamento no dio un número específico del despliegue actual, dijeron que tiene “más de 5.000 miembros del servicio” dedicados a la Operación Estrella Solitaria, de acuerdo a declaraciones dadas al canal KVEO.

El departamento justificó el descenso del número de soldados bajo el argumento de que está realizando más “operaciones efectivas y eficientes”.

Estos operativos incluyen “un programa de Sistemas de aeronaves no tripuladas, hemos ampliado las capacidades y permitimos que algunos miembros del servicio regresen a casa”, dijo el departamento a KVEO.

La oficina sin embargo no aclaró si el número de soldados se mantendrá en el otoño, o por otro año, debido al elevado costo para el estado. En abril se transfirieron 495,3 millones para cubrir el despliegue militar hasta finales de agosto.