¿Reestreno de películas mejorará ingresos en cines?

Debido a que se han estrenado 30% menos películas y ha disminuido la venta de boletos taquillas de cines, Disney y Sony lanzarán reestrenos de películas

NotiPress.- Disney lanzará reestrenos de las películas Avatar y Star Wars Rogue One en cines de Estados Unidos durante agosto y septiembre de 2022. Asimismo, Sony promociona una versión actualizada del filme Spider Man No Way Home. Lo anterior, debido a que en cines de Estados Unidos las ventas han disminuido 30 por ciento en comparación a 2019; igualmente, solo el 30% de películas se estrenaron en cines.

Frente a tal situación, según cifras de Comscore, dichos reestrenos no son algo poco común en la compañía cinematográfica. Ello porque el 90% de las películas están programadas por Fathom Events, la cual trae títulos pasados a la pantalla grande para generar propaganda antes de nuevos estrenos en plataformas de streaming.

Así entonces, los reestrenos de películas de Sony y Disney son una estrategia, particularmente para Disney, porque promocionará sus próximos lanzamientos en cines y por consiguiente en sus plataformas. El primer filme a presentar en cines el 26 de agosto de 2022 será Star Wars Rogue One, dicho reestreno se realizará previo a la serie Andor en Disney+.

Con ello, otro reestreno será Spider Man No Way Home (The More Dun Stuff) el 2 de septiembre de 2022. El cual, es una colaboración de la producción Marvel Studios de Disney y Sony para festejar los 20 años de las películas y 60 años de la historieta de Spider Man. Finalmente, el 23 de septiembre de 2022, se reestrenará en cines Avatar, después de 13 años de su estreno y previo a la presentación de la secuela Avatar The Way of Water.

“Para los estudios, un reestrenó de un título específico puede servir ostensiblemente como un infomercial de dos horas. Para recordar a las audiencias la próxima entrega más reciente de una franquicia de películas o serie de televisión en particular” concluyó Paul Dergarabedian, analista senior de medios en comscore.