Reforzar la verificación y atraer a los jóvenes, retos de los medios de comunicación

Mérida (México), (EFE).- Reforzar la verificación de noticias falsas, acercarse a las nuevas generaciones y personalizar los contenidos, son algunos de los elementos fundamentales para aumentar las audiencias y mantener la viabilidad económica de los medios de comunicación, advirtieron este martes en Mérida (México) directivos de Le Monde, el grupo español Vocento y The New York Times en un gran foro digital.

“Pasamos ya casi más tiempo verificando que generando información”, aseguró Martha Ramos, directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM) y nueva presidenta del Foro Global de Editores (WEF, siglas en inglés), en el arranque del Digital Media LATAM, el evento más importante para la industria de los medios de comunicación en América.

Asimismo, Louis Dreyfus, presidente editor del grupo francés Le Monde remarcó los problemas entre sus lectores derivados de la “ansiedad informativa” y la dificultad de generar lealtad y confianza.

“Llegan por noticias negativas pero se quedan por las noticias positivas”, indicó Dreyfus, al resaltar la importancia de ofrecer contenidos de largo recorrido que sean útiles a los lectores.

Por su parte, Luis Enríquez, consejero delegado del grupo español Vocento, insistió en que “hay que ir a buscar a los jóvenes dónde están, y eso son las redes sociales”.

“Quieren informarse, pero a su manera”, subrayó.

Desde los medios independientes de Latinoamérica, Carlos Herrera, cofundador del portal digital nicaragüense Divergentes, defendió la necesidad de apostar por “el periodismo disruptivo, aquel que busca contar historias distintas, con profundidad, para alcanzar a nuevas audiencias”.

Entre los participantes de la primera jornada figuraron también Nina Lassam, vicepresidenta de audio de The New York Times; Desirée García, directora de contenidos digitales de la Agencia española EFE; Selymar Colón, directora ejecutiva de Estrategia Digital del grupo puertorriqueño GFR Media; y Diego Carvajal, director digital de la mexicana N+.

El foro, que concluye mañana 17 de mayo en esta ciudad del sureste de México y está organizado por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), está centrado en esta edición en las estrategias editoriales y tecnológicas para aumentar los ingresos de los medios de comunicación.