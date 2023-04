Region One equipa a padres y familias con recursos postsecundarios

Padres de GEAR UP se preparan para ayudar a sus estudiantes con ayuda financiera y orientación profesional

Edinburg, Tx.- En un esfuerzo por apoyar aún más a sus cohortes de grado 11, los Proyectos GEAR UP del Centro de Servicios Educativos de la Región Uno instruyó a más de 200 padres de estudiantes universitarios de primera generación sobre ayuda financiera, educación financiera, aprendizaje socioemocional y navegación profesional, el 17 de abril en el Centro de Eventos de Mission.

“El empoderamiento familiar es clave para el éxito de cualquier estudiante”, dijo Sylvia Vargas, especialista en educación de Region One ESC GEAR UP. “A través de esta conferencia, los padres adquirieron herramientas y conocimientos para potenciar el éxito postsecundario entre los estudiantes. Al hacer esto, alentamos a los padres a compartir información y recursos con otros padres en sus campus”.

“Aprendo algo nuevo cada vez que asisto a una conferencia de GEAR UP”, dijo Juan Arredondo, miembro de GEAR UP: College Now-Career Connected, padre cuya hija estudia en Lyndon B. Johnson High School en Laredo. “Cualquier cosa que los padres puedan aprender para el futuro de sus estudiantes es algo bueno”.

Los padres de GEAR UP también se beneficiaron de una variedad de recursos y técnicas para ayudar a los estudiantes con el estrés y la ansiedad.

Una sala de autocuidado y tranquilidad expuso a los padres y las familias a nuevas formas de aliviar el estrés de sus hijos y de ellos mismos. Las salas de calma son un método nuevo e innovador para aliviar el estrés y la ansiedad en las escuelas y los lugares de trabajo. Las intervenciones utilizadas en las salas de relajación incluyen manualidades, técnicas de respiración, rompecabezas y aromaterapia.

El psicólogo Dr. Adam Sáenz presentó un discurso de apertura a las familias sobre cómo mantener a los estudiantes comprometidos social y académicamente.

“Los niños necesitan una relación sólida con sus padres”, dijo Sáenz. “Es esencial que los padres brinden material, pero lo más importante es que los niños necesitan una relación con sus padres basada en la confianza y la comunicación”.

Los programas Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP) del Departamento de Educación de Estados Unidos están diseñados para aumentar la cantidad de estudiantes de bajos ingresos que están preparados para ingresar y tener éxito en la educación postsecundaria.

Actualmente, la Oficina de preparación universitaria, profesional y para la vida de Region One ESC opera tres proyectos GEAR UP: GEAR UP: ¡Colegio ahora, carrera conectada!, GEAR UP: ¡Listo para la universidad, listo para la carrera! y GEAR UP: ¡Caminos hacia el futuro!