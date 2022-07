Regresa Natalia Denegri con “Corazones Guerreros”, apoyará familias en Ucrania

*Arranca en septiembre en MegaTV

Miami, (Notistarz). – La actriz y conductora argentina Natalia Denegri regresará con el programa solidario infantil “Corazones Guerreros”, que en su nueva temporada seguirá apoyando fundaciones humanitarias y en especial a familias damnificadas de la guerra en Ucrania.

“El mundo está viviendo tiempos muy oscuros. Después de una pandemia que ya nos afectó tanto, tener esta guerra tan horrible en Ucrania, que no sólo causa horrores allí, sino que afecta indirectamente a tantos países, es algo que me tenía intranquila”, comentó la conductora.

Subrayó que este año “nos enfocamos en colaborar para que a las familias ucranianas no les falte nada, y también poder ayudar a países como Venezuela, Argentina y los mismos Estados Unidos, que atraviesa momentos de mucha inestabilidad económica y social que afectan a tantas familias”.

Nuestro compromiso es y será siempre con los niños, y allí estará siempre Corazones Guerreros para colaborar en lo que podamos”, destacó la también productora ganadora del Emmy.

Después de dos años de salir en el formato online por la pandemia de la Covid19, “Corazones Guerreros”, ganador de varios premios Suncoast Emmys, regresará con los ejes centrales: los niños y la solidaridad, desde un renovado y colorido estudio en Miami.

Esta nueva temporada que acaba de finalizar las grabaciones y comenzar con la edición y post- producción, se estrenará en septiembre próximo por la cadena MegaTV para Estados Unidos y ocho países de Latinoamérica.

Por primera vez en dos años, Denegri pudo encontrarse en vivo y en directo con un nuevo grupo de niños curiosos, divertidos y solidarios con los que mantuvo conversaciones sobre temas tan diversos como reciclaje, familia, bullying y alimentación saludable.

“Como todos los años, habrá muchísima ayuda solidaria por todo el mundo, especialmente a fundaciones de los Estados Unidos, Latinoamérica y Ucrania”, sostuvo la conductora argentina, residente en Miami, Estados Unidos.

Dijo que es “un placer poder lanzar una nueva temporada de este maravilloso programa, que lleva contenido en positivo a las familias hispanas. Y poder volver al estudio y charlar en vivo y en directo con los niños realmente fue mágico”.

“Es una de las cosas que más extrañaba y que creo que todos van a poder disfrutar. ¡Este año regresamos con todo!”, expresó Denegri tras finalizar con las filmaciones en los estudios de la ciudad de Doral, Florida.

Entre los niños del programa como siempre se encontrará Nicole, la hijita de 8 años de Denegri, quien además continuará protagonizando “El mundo de Nicole”, uno de los segmentos más interesantes del programa en el que la pequeña le hace las preguntas más curiosas y divertidas al robot sabelotodo “Gu”, quien como siempre está dispuesto a responder y enseñar cosas nuevas en cada episodio.

La nueva edición de “Corazones Guerreros” también contará con más aventuras de Vero y Simón, los muppets del programa, y con nuevas y pegadizas canciones originales llenas de ritmos latinos y mensajes inspiradores para los niños.

Denegri puso gran énfasis en las misiones solidarias que llevan a cabo a través del programa con el apoyo de Hasbro Toys y la Fundación Hassenfeld Family, de la que es vocera en Latinoamérica.

Este año, las misiones la llevarán a asistir a organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos como “Fundación Santa Ana”, “Fundación Sun.Risas”, “Degania Foundation”, “Voices For Children Foundation”, “Fundación Forza Stefano” y “Fundación Internacional Amigos del Niño con Cáncer”.

También asistirá a Fundaciones No Gubernamentales en Costa Rica, Argentina, Venezuela y a los damnificados de la guerra de Rusia en Ucrania.