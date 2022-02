Remesas récord, de 51,594 millones de dólares dan un respiro a economía de México

Ciudad de México, (EFE).- Los mexicanos recibieron un récord de 51.594 millones de dólares en remesas en 2021, una cifra histórica que refleja el respiro que la recuperación de EE.UU. ha dado a la economía mexicana, que sin embargo creció por debajo de las expectativas.

Las remesas recibidas en 2021, casi todas de mexicanos en Estados Unidos, son un aumento anual de 27,1 % frente a los 40.605 millones de dólares que también fueron un récord en 2020, según reportó este martes el Banco de México (Banxico).

“Las remesas ya se convirtieron en la segunda fuente de ingresos de dólares al país, que no es poca cosa. Ya superaron a la inversión extranjera directa (IED) o los ingresos obtenidos por turismo”, expuso a Efe Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en Monex Grupo Financiero.

UN EMPUJE AL PIB

Los dólares enviados por los migrantes, que acumulan ocho años consecutivos al alza, alcanzaron una proporción del 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, según destacó Jonathan Heath, subgobernador de Banxico.

“El incremento en el flujo de remesas en 2021 respecto a 2020 fue de 10.989,4 millones de dólares, más del doble del incremento en cualquier año anterior. El más elevado anterior a este año fue de 5.324,2 millones de dólares en 2003, cuando llegaron las remesas a representar 2,08 % del PIB”, dijo el experto en Twitter.

La analista de Monex atribuyó el récord a la recuperación económica de Estados Unidos, que reportó un aumento de 5,7 % del producto interno bruto (PIB) en 2021, el más alto desde 1984.

Además, añadió que los estadounidenses recibieron estímulos del Gobierno como cheques directos y la tasa de ocupación indica que están en “pleno empleo”.

En contraste, el PIB de México solo aumentó un 4,8 % el año pasado, por debajo del 6 % que esperaba el Gobierno, según reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con base en cifras originales preliminares.

“Evidentemente no todas las familias recibieron una remesa y a nivel agregado el consumo ha ralentizado su recuperación, pero las familias que sí recibieron esta remesas posiblemente tuvieron una calidad de vida mucho mejor a las que no”, expresó Quiroz.

Asimismo, la analista de Monex resaltó que las remesas “también apoyaron a que se mantuviera la estabilidad del tipo de cambio”, que tuvo su peor momento en marzo de 2020 cuando superó los 25 pesos por dólar.

¿LOGRO DE MÉXICO?

En plena pandemia del coronavirus, 2020 fue un año récord de remesas para México con 40.605 millones de dólares, un aumento del 11,4 % respecto a los 36.438 millones de dólares de 2019.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha agradecido a los 38 millones de personas de origen mexicano que hay en Estados Unidos, a los que califica de “héroes”, al estimar que sus remesas benefician a cerca de 10 millones de familias pobres.

“Lo que nos acaban de aportar el año pasado, 52.000 millones de dólares que enviaron a sus familiares, son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. El pueblo de México es un pueblo trabajador y los migrantes mucho muy trabajadores”, celebró el presidente este fin de semana.

Pero Quiroz advirtió que el dato “no se atribuye a una recuperación económica local”.

Mientras que Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, argumentó que “las remesas no pueden considerarse un logro de la economía mexicana, porque no se originan aquí”.

“Inclusive, se considera que el alto crecimiento de las remesas está relacionado con el lento crecimiento de México y con la falta de oportunidades laborales, lo que obliga a familiares del exterior a enviar remesas”, expuso en un análisis compartido con Efe.

En diciembre, las ingresos por remesas ascendieron a 4.760 millones de dólares, un aumento anual de 30,4 %, aunque un retroceso mensual de 1,9 %, según cifras desestacionalizadas de Banxico.

Para 2022, se prevé un crecimiento anual en las remesas de 13,71 % con respecto al año anterior para alcanzar otro récord de 58.667 millones de dólares, según Banco Base.