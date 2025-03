Renata Zarazúa: “Soy mejor gracias a lo mucho que he perdido”

Mérida (México), (EFE).- La mexicana Renata Zarazúa, segunda mejor latinoamericana del ránking de la WTA, cree que ha podido crecer en su carrera como tenista profesional al reinventarse tras perder “mucho”.

“Soy mejor, gracias a lo mucho que he perdido. En mi carrera he perdido demasiados partidos y por eso estoy donde estoy; caer tanto y levantarme me ha ayudado mucho a crecer”, aseguró este miércoles la jugadora de 27 años, raqueta 69 del mundo, quien no podrá participar -por lesión- en el cuadro individual del Abierto de Mérida (México) y sólo competirá en dobles.

Hace tiempo Zarazúa debió elegir entre tener una vida cómoda como protagonista en los torneos ‘challenger’, cuyos premios le iban a permitir vivir bien, o lanzarse al vacío al circuito de la WTA, una apuesta incierta.

Sin tantos apoyos armó una carrera con trabajo y en noviembre pasado llegó al lugar 51 de la lista mundial.

“Tuve que escoger entre quedarme en los torneos menores, en los que iba a alimentar mi ego con victorias chiquitas o perder, perder y perder, para intentar ser una ganadora entre las mejores. Yo me quedé con lo segundo”, señaló.

Apostar a las Grandes Ligas del tenis le ha dado satisfacciones a la mexicana, que ha dado pelea a las mejores del mundo, como la española Paula Badosa, undécima de la clasificación, a quien venció dos veces.

“Me siento cada vez mas metida ahí, donde están las gigantes. Jugar contra figuras como Badosa o Aryna Sabalenka te hace ver lo que necesitas mejorar; tus debilidades y notar cuánto que me falta para acercarme a ellas”, afirmó.

Esta semana Renata estaba señalada para ser la consentida del Abierto de Mérida, donde jugaría como única local, pero tuvo una molestia de rodilla y sólo competirá en dobles para no arriesgar su participación en los Master 1000 de Indian Wells y Miami, en marzo.

“Parar un poco era lo más inteligente para no arrepentirme después; estaré activa en dobles, una competencia menos exigente para mi físico y así no me voy del todo”, argumentó.

Aunque suma más de 600 partidos en el circuito, Renata asume la filosofía de las aprendices, obsesionada con crecer a partir de los buenos golpes de las primeras del ránking, los cuales la hacen sufrir cuando las tiene enfrente.

“Tengo que mejorar todo, mi derecha, mi revés, mi saque, mis voleas. Trabajar en el servicio y en cómo asumo las primeras bolas son dos prioridades porque en canchas duras se está jugando cada vez más rápido y los primeros golpes son muy importantes”, asegura.

Este miércoles, Zarazúa debutará en dobles en el Abierto de Mérida como pareja de la argentina María Lourdes Carle, jugadora 100 del ránking, en un duelo contra la china Quianhui Tang y la estadounidense Sabrina santamaría.