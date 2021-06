Renuncia la directora del metro de la Ciudad de México tras trágico accidente

Ciudad de México, (EFE News).- La directora del metro de la Ciudad de México, Florencia Serranía, ha renunciado a su cargo tras el fatídico accidente de la línea 12 del metro que dejó 26 muertos y un centenar de heridos.

“A partir del día de hoy toma posesión de la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera. Él es especialista en gestión de proyectos y procesos”, indicó la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum en una rueda de prensa.

Antes de anunciar el reemplazo, Sheinbaum destacó el “empeño y trabajo de la doctora Florencia Serranía”.

La tragedia de la línea 12 del metro ocurrió el pasado 3 de mayo cuando se derrumbó un puente elevado de la línea 12 en la alcaldía Tláhuac, en el sureste de la ciudad, provocando la caída de un tren con pasajeros y dejando 26 muertos y un centenar de heridos.

En la comparecencia ante la prensa, en la que no se admitieron preguntas y en la que no habló Serranía, Sheinbaum destacó que el nuevo director está “especializado en implementación y operación de sistemas de transporte urbano” con 15 años de experiencia en el sector público capitalino y en transportes.

“Destaca su actividad profesional al haber sido director general del metrobús (de la Ciudad de México) por más de 13 años”, apuntó la alcaldesa, que subrayó que es un servidor público “honesto”.

En su turno de palabra, Calderón Aguilera aseguró que tiene como “primera instrucción” en su dirección del metro capitalino continuar con los trabajos” para “garantizar” un metro “seguro y eficiente”.

Recordó que este sistema trasladaba antes de la pandemia a más de 5 millones de personas al día, y hoy más de la mitad han vuelto a usarlo.

Por ello, aseguró que “todos los esfuerzos” de su gestión se centrarán en ofrecer un servicio “más seguro y más eficiente” y se buscará renovar y modernizar varias líneas.

A comienzos de mayo, Sheinbaum descartó el cese de la directora del suburbano, Florencia Serranía, cuya gestión estaba marcada hasta el trágico accidente por un fuerte incendio que calcinó al centro de control del metro en enero.

No obstante, los rumores sobre su renuncia fueron creciendo con el paso de los días y algunos medios lo filtraron desde la pasada semana.

Sobre la línea 12, recordó que hay una voluntad conjunta del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno federal para atender la reparación de esta línea.

“La prioridad sigue siendo la atención integral a todas las víctimas y sus familias”, apuntó el nuevo director.

Destacó que también se brindará todo el apoyo a las empresas que llevan a cabo peritajes sobre el accidente.

La pasada semana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que a más tardar en un año estará funcionando “en su totalidad y con toda seguridad” la línea 12 del metro.

El presidente indicó que se va a revisar toda la línea y reiteró que se tendrán acuerdos con las empresas que estuvieron involucradas en la construcción de la obra -Carso, ICA y Alstom (fabricante de los vagones)- quienes tienen buena disposición de colaborar.

A mediados de junio, la empresa noruega DNV presentó el primero de sus tres informes sobre las causas del accidente en el que apuntó a “fallas estructurales” relacionadas con la construcción que se hizo cuando el actual canciller Marcelo Ebrard era el jefe de gobierno de Ciudad de México.

Tanto Ebrard como Sheinbaum se encuentran entre los candidatos a suceder a López Obrador y el impacto político del accidente ha reducido sus opciones, según los analistas mexicanos. EFE News

