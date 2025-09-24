Reportan la desaparición de músico venezolano en México

Ciudad de México, (EFE).- La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de México difundió una ficha para localizar al músico venezolano Tayron Paredes Gamboa, de 27 años, quien según los reportes desapareció el 19 de septiembre en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, un día después del hallazgo sin vida de dos músicos colombianos a las afueras de la capital mexicana.

Según el documento, el hombre originario de Caracas, Venezuela, tiene como señas particulares un tatuaje en el antebrazo izquierdo y un tatuaje en el pecho en el mismo lado del cuerpo.

En medios locales se difundió que la familia del músico perdió contacto el pasado viernes cuando este se dirigía a hacer una entrega en Huehuetoca (65 kilómetros al norte de Ciudad de México), ya que trabaja como repartidor por aplicación.

Katherin Rodríguez, quien se identificó como prima de Tayron, aseguró en redes sociales que el joven estaba trabajando como “delivery cuando perdimos señal de su GPS a las 4:00 p.m. (22.00 GMT) Desde entonces no hemos tenido ningún tipo de contacto con él”.

Según la mujer, la última ubicación conocida de Tayron Paredes Gamboa, fue en la zona de caseta de Jorobas, en Huehuetoca, Estado de México.

También detalló que el hombre mide 1,80 metros, es de complexión delgada, tiene ojos color miel y cabello negro. El día de su desaparición vestía playera negra, pantalón marrón oscuro y tenis grises.

El joven, quien supuestamente es DJ, se desempeñaba como repartidor, según información de sus familiares, aunque hasta el momento ninguna dependencia gubernamental ha dado alguna información oficial al respecto.

El hecho se da a conocer apenas un día después de que se confirmara la muerte de los músicos colombianos B-King y Regio Clown, cuyos cuerpos fueron hallados en Cocotitlán, también en el Edomex tras varios días de permanecer en calidad de desaparecidos y luego de que el presidente colombiano, pidiera ayuda a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para localizarlos.

El Gobierno mexicano aseguró que llevará una “investigación exhaustiva” sobre el caso de los músicos colombianos.

B King, de 31 años y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

El lunes, Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

No obstante, más tarde ese mismo día, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que ambos artistas fueron hallados sin vida en Cocotitlán, el Estado de México, a unos 50 kilómetros de donde se tuvo el último contacto con ellos.