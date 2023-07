República Dominicana vence a México en la final del baloncesto masculino y se lleva el oro

San Salvador, (EFE).- La selección de baloncesto de República Dominicana venció 89-72 a México en la final masculina de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo.

En el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, y con un lleno total de aficionados al baloncesto – nacionales y extranjeros-, los dominicanos remontaron la ventaja que los mexicanos lograron en el primer periodo del juego para quedarse con el oro.

México tuvo que conformarse así con la medalla de plata.

El nivel de juego de ambas escuadras se dejó ver desde los primeros minutos de partido. Los aztecas se adelantaron en el marcador con la anotación del pivot José Gutiérrez, luego República Dominicana se fue arriba 6-2 con una jugada del base Víctor Liz, que buscó el balón y logró escapar de la defensa mexicana.

México se acomodó en la cancha del Adolfo Pineda e hizo valer su favoritismo al rápidamente dar vuelta al marcador para quedarse con el primer periodo con una puntuación de 17 sobre 15. Gutiérrez fue el máximo anotador de la escuadra mexicana en los primeros 12 minutos de juego.

En el segundo, el dominicano Jhonatan Araujo puso el empate (17-17), pero México no daba tregua y conseguiría nuevamente estar arriba en el marcador. No obstante, cuando la cuenta llegó a 33-31 a favor de México, los caribeños pusieron el acelerador y consiguieron superar a los favoritos.

Guerrero y Jean Monteron fueron los encargados de dejar el tablero 38-34 a favor de los caribeños para irse al medio tiempo con diferencia de cuatro puntos.

Los ánimos bastante caldeados para mexicanos y caribeños, marcaron el tercer cuarto, donde Dominicana no paró de encestar para colocar una puntuación de 49-40.

La cuenta para los dominicanos continúo aumentado con las anotaciones del alero Luis Santos y Rigoberto Mendoza, pero México hacia de lo suyo por recortar la distancia.

Araujo y Liz fueron aplaudidos por los aficionados al protagonizar jugadas que daban a su equipo más ventaja y cerrar el tercer cuarto 67-53.

Machado le dio a México un punto más en el comienzo del cuarto y último periodo, pero Guerrero encestó un balón de tres puntos para poner una diferencia de trece unidades (57-70) a favor de los dominicanos.

El juego se paró por unos minutos tras un encontrón (riña) entre Andriassi y Montero. Cuando se reanudó, los dominicanos acorralaron a los norteamericanos para dejar un resultado final de 89-72.

La medalla de bronce en esta disciplina fue para Puerto Rico, cuyo equipo se impuso 79-59 a Nicaragua.