Republicanos denuncian “jaulas de Biden” al deplorar situación en la frontera

Los Ángeles, (EFE News).- El senador Ted Cruz consideró que la frontera sur de Estados Unidos vive una “tragedia y una crisis provocada” por el presidente Joe Biden al recibir a miles de niños migrantes no acompañados que, según el republicano, se encuentran en “jaulas” acrecentando el riesgo de contagios de covid-19.

Las duras críticas contra la Administración demócrata se dieron este viernes en una conferencia de prensa de Cruz y otros 17 senadores de su mismo partido que están de gira por la frontera sur de Texas, abrumada por la llegada de familias, y niños no acompañados a territorio estadounidense.

“Todos nosotros hoy atestiguamos las jaulas de Biden. Lo que está ocurriendo aquí en la frontera rompe el corazón y es una tragedia”, remarcó Cruz, acompañado por los otros legisladores.

Las observaciones de Cruz se dieron tras la visita al centro de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Donna, Texas, donde se encuentran familias y niños que ingresaron solos al país y esperan ser transferidos a otras agencias federales.

Cruz aseguró que los cientos de menores que están allí no pueden cumplir con las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia. Añadió que este mismo día varios niños dieron positivo a la covid-19 y que 10 % de las personas detenidas en este lugar están contagiadas.

“La Administración está tomando a las personas que dan positivo por covid-19 y encerrándolas en jaulas una al lado de la otra. Esto es inhumano, está mal”, aseveró.

Los 18 senadores llegaron el jueves al sector del Valle del Río Grande, Texas, para ver de primera mano lo que llaman una “crisis de inmigración” debido al volumen de menores no acompañados que llegan a la frontera, en especial por esa zona.

El viaje fue coordinado por Cruz y el también senador texano John Cornyn, quien justificó la gira diciendo que ayudaría a los senadores a entender a fondo lo que sucede en la frontera y el trabajo de los agentes de la CBP estacionados a lo largo del Río Grande.

El consenso del grupo de republicanos es que la “crisis” fue desatada por el presidente Biden y su Administración por deshacer las políticas de su antecesor, Donald Trump, “dejar de construir el muro para volver a atrapar y liberar inmigrantes y poner fin a la política de Permanencia en México (MPP)”, indicó Cruz.

A su vez, el senador Lindsey Graham aseguró que la Administración Biden y el mismo equipo de transición sabían de lo que pasaría si se rescindían estas políticas.

“Les explotó en la cara”, sostuvo Graham, citando una fuente de CBP que le relató cómo esa agencia anticipó a la nueva Administración lo que pasaría si se echaban abajo las políticas instrumentadas por Trump (2017-2021).

“Voy a averiguar con quién habló (el oficial de CBP) para recobrar esa conversación y hacerlos responsables porque sabían. Y cuando dicen ‘Este es un problema de Trump’ están mintiendo. Este es un problema que ellos mismos hicieron”, insistió Graham.

Según fuentes gubernamentales citadas por los medios, el Gobierno tiene actualmente bajo su custodia alrededor de 18.000 menores de edad, 5.500 de ellos en centros de detención de la Patrulla Fronteriza y más de 12.000 en los albergues del Departamento de Salud.

El recorrido comenzó anoche cuando los republicanos se internaron a las orillas del de Río Grande acompañados de la CBP. Cruz publicó en su cuenta de Twitter varios vídeos y fotografías en que aparece en la oscuridad entre matorrales. El senador aseguró que se encontró con supuestos traficantes de humanos.

“Eso es México y pueden ver que hay tres contrabandistas ahí mismo parados en el lado mexicano mirándonos. Nos han estado alumbrando con sus linternas y nos están gritando”, dijo Cruz en uno de los vídeos.

Por su parte el senador John Hoeven, de Dakota del Norte, destacó que el grupo de legisladores vio un cuerpo flotando en el Río Grande, una situación que debe conocer el pueblo estadounidense y “que cambiar ahora mismo”.

