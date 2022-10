Republicanos piden a hispanos de Miami votar para “recuperar nuestro país”

Miami, (EFE).- El Partido Republicano de Estados Unidos ve un filo en el “voto hispano no tradicional” para “recuperar nuestro país” en las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre, según advirtió a EFE un directivo para votantes hispanos poco antes de celebrarse un acto de campaña en Florida.

Este martes, en un acto de campaña en Doral, ciudad al oeste de Miami que alberga una numerosa población venezolana y por la que recibe el sobrenombre de “Doralzuela”, el director de comunicaciones para hispanos en el Comité Nacional Republicano (RNC), Jaime Florez, auguró una victoria que se deberá en parte a un elemento determinante.

Se trata, señaló, del “aumento del voto hispano no tradicional”, compuesto por venezolanos, colombianos y otros inmigrantes latinoamericanos recién naturalizados, los cuales no aparecen en los sondeos de intención de voto pero sí lo harán en las elecciones de medio término presidencial, en las que se renuevan cargos legislativos y otros como gobernadores.

A estos nuevos votantes se dirigieron este martes en un mitin en un centro comunitario hispano la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, el senador por Florida Rick Scott, los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez, así como la vicegobernadora de este estado, Jeanette Núñez, en aras de lograr una histórica jornada el 8 de noviembre.

“Existe una sólida posibilidad de que por primera vez tengamos más votos republicanos que demócratas en (el condado) Miami-Dade”, auguró Florez.

En las últimas elecciones generales, celebradas en 2020, los votantes de Florida se inclinaron por Trump, que buscaba un segundo mandato presidencial y fue derrotado por Biden. No obstante, en Miami-Dade, tradicionalmente un bastión demócrata, venció en esos comicios el actual presidente estadounidense.

Florez cree que ese histórico dominio demócrata en el condado más poblado de Florida sufrirá una derrota el próximo 8 de noviembre, y en gran medida por el voto de los hispanos, quienes en general están “decepcionados” con el partido “por el que han votado tradicionalmente y de manera casi automática”.

“El Partido Demócrata ha decepcionado a lo largo y ancho del país, en especial en el tema migratorio”, agregó, para luego recordar una reforma migratoria incumplida desde el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) y que iba a dar legalidad a millones de indocumentados.

La seguridad pública o las “fronteras abiertas” que han permitido en los primeros dos años de mandato de Biden el ingreso de casi 4,5 millones de indocumentados, 900.000 de ellos sin ser detectados por la Patrulla Fronteriza, es otro de los aspectos que preocupan a los hispanos, según dijo.

“La gente cree que los republicanos estamos en contra de la inmigración y no hay cosa más falsa. Soy un hispano, y muy orgulloso de serlo, pero lo que no defendemos es la ilegalidad en materia migratoria ni en ninguna otra”, manifestó Florez.

Agregó que los hispanos han descubierto sentirse ahora más afines a los republicanos en temas como la familia y la educación, en vista de lo que se percibe como la alineación de la cúpula del Partido Demócrata con el ala más izquierdista de esta agrupación, lo que “está dejando de lado a los latinos”.

El responsable de comunicación hispana en el RNC prevé, a modo personal, que las elecciones de medio término le permitirá a los republicanos hacerse con la mayoría en ambas cámaras, con 52 escaños en el Senado, gracias a triunfos en Nevada y Georgia.

En Florida, los republicanos han ganado todas las elecciones a la gobernación en el siglo XXI y durante el gobierno de DeSantis, ahijado político del expresidente Donald Trump (2017-2021), controlan además las dos cámaras del Poder Legislativo estatal.

Por lo pronto, los sondeos dan ventaja a DeSantis, que en las elecciones intermedias aspira a derrotar a su contrincante, el demócrata Charlie Crist, y salir reelegido como gobernador.