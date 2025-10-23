Republicanos y demócratas fracasan duodécima vez en intento de acabar cierre de Gobierno

Washington, (EFE).- Los senadores republicanos fracasaron por duodécima ocasión en un intento de votación para aprobar un plan de financiamiento provisional que ponga fin al actual cierre del Gobierno federal, el cual se ha convertido en el segundo más largo de la historia estadounidense tras superar los 22 días.

Los demócratas del Senado lograron bloquear nuevamente el proyecto de ley republicano, que terminó con 54 votos a favor y 46 en contra, de los 60 que se necesitan legalmente para aprobarlo.

En esta ocasión, tres congresistas de oposición votaron junto a los republicanos: Catherine Cortez Masto, John Fetterman y el independiente Angus King.

La votación se retrasó debido a un discurso maratónico del senador Jeff Merkley (demócrata de Oregón), quien mantuvo la palabra durante 22 horas y 39 minutos.

Durante su intervención, Merkley criticó las políticas de Trump, incluyendo la persecución de opositores políticos y el despliegue del ejército en ciudades gobernadas por demócratas. También denunció lo que consideraba una estrategia para beneficiar a los ricos a expensas de las familias estadounidenses.

Por parte de los republicanos, el senador Rand Paul votó en contra de aprobar la medida, y el líder republicano del Senado, John Thune, cambió su voto a “no” al final, una medida de procedimiento que le permitirá volver a plantearla en el futuro.

El cierre del Gobierno alcanzará los 23 días este jueves, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia, solo por detrás del que duró 35 días, entre el 22 de diciembre de 2018 y el 25 de enero de 2019, durante la primera administración de Trump.

Al final de esta semana, más de 1,3 millones de trabajadores afectados por el cierre dejarán de percibir el pago de su quincena por primera vez desde que el gobierno federal quedó paralizado.

La falta de acuerdos entre ambos partidos se debe a que los demócratas insisten en mantener los subsidios de Obamacare, el programa de seguro de salud que beneficia a millones de estadounidenses, mientras que los republicanos buscan dejarlo fuera, alegando, sin pruebas, que beneficia a inmigrantes ilegales.