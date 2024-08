Rescalvo buscará hacer un partido “perfecto” para que The Strongest pase a cuartos

La Paz, (EFE).- El entrenador del The Strongest de Bolivia, el español Ismael Rescalvo, dijo que su equipo buscará hacer un partido “perfecto” para darle vuelta a la llave ante Peñarol y remontar el 4-0 en contra de Montevideo en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estamos muy ilusionados con poder conseguir un hito en la historia del club, y si hay algún club que puede dar la vuelta es The Strongest”, dijo el español en una rueda de prensa.

El entrenador no estuvo en el banquillo en el duelo de ida en Uruguay la semana pasada debido a un permiso especial para atender una urgencia familiar y que lo ausentó por varios días, dejando al mando del equipo a su hermano Juan Rescalvo.

Rescalvo, que retomó las riendas del equipo el lunes, mencionó que ante Peñarol este miércoles buscará hacer un partido “muy completo y muy perfecto para revertir un resultado difícil”.

El entrenador espera que en el campo del Hernando Siles, en los 3.650 metros de altitud de La Paz, su equipo propondrá un juego muy distinto al que mostró en Montevideo.

“Vamos a buscar que el rival se sienta muy incómodo desde el minuto uno, a someterlos, dominarlos y buscar el área”, remarcó.

The Strongest no podrá contar con los mediocampistas Jaime Arrascaita y Rodrigo Ramallo, ambos lesionados, por lo que el entrenador buscará “jugadores que se adapten al plan del partido” en el que anticipa habrá un rival que “va a estar replegado”.

La afición del ‘Tigre’ boliviano tiene la esperanza que su equipo logre una proeza y vuelque la llave para conquistar por primera vez su pase a cuartos de final de la Libertadores.

La última vez que The Strongest marcó más de cuatro goles fue en 2022, cuando enfrentó en La Paz al Atlético Paranaense brasileño que ese año fue finalista de la competición continental al vencerlo 5-0.