Residente concluye su gira mundial en su Puerto Rico natal donde es “más vulnerable”

San Juan, (EFE).- El artista puertorriqueño Residente concluyó su gira mundial ‘Las Letras Ya No Importan’ arropado por la energía de su Puerto Rico natal, donde confesó a EFE que se siente “más vulnerable”, y tiene la mirada puesta en afrontar el nuevo reto de abrir un espacio artístico en el cine.

“La gira ha sido súper especial en general, ha sido un reencuentro ahí con el público que me sigue y en todos los lugares ha sido tan buena energía que te anima, te recuerda por qué tu empezaste a hacer esto. Por qué empezaste a hacer música, por qué empezaste a escribir y te hace sentir bien y es lo que necesitaba”, expresó René Pérez Joglar, nombre de pila del artista.

Antes de comenzar el concierto con el que puso el broche final a su tour mundial en el lote 4 del Distrito de Convenciones de San Juan, después de seis años sin presentarse en la isla, Residente recibió una sorpresa de Bad Bunny que le llevó una parranda puertorriqueña, una de las tradiciones más típicas de la Navidad de Puerto Rico.

A sus 46 años, René arrancó el espectáculo rememorando su juventud en San Juan con el tema ‘René’ que fue coreado por todos los asistentes al abarrotado evento en el que la música del exponente urbano estuvo acompañado de diversas expresiones artísticas como la pintura, la mecanografía y la danza.

El exintegrante de Calle 13 interpretó sus temas más conocidos como ‘Ron en el piso’ o ‘Atrevete te te’ y junto a su corista Kianí Medina, que lanzó este año su carrera como solista, entonó ‘Que Fluya’, una de las canciones más destacadas de su último álbum que realizó con Arcángel.

“Después de dar la vuelta al mundo vi la guerra que se come todo. No deja nada, esto va por el genocidio en Palestina, los conflictos en Sudán, Malí, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Myanmar y la guerra en Ucrania”, mencionó René antes de cantar ‘La Vuelta Al mundo’.

El cantante y compositor boricua finalizó la gira ‘Las Letras Ya No Importan’, homónima de su último álbum que cuenta con 23 temas, acompañado de la cantante española Silvia Pérez Cruz con la que presentó su aclamado tema ‘313’.

Con esta gira que inició en septiembre en Barcelona, el artista ha vuelto ha conectar con su público de España, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Puerto Rico.

René aseguró que todos los conciertos han tenido sus “momentos especiales” como el de Madrid que “la energía del público fue bien bonita” porque seguían la dinámica y estaban conectados con el espectáculo.

Asimismo, resaltó la actuación en Argentina porque estuvo acompañado por su hijo Milo que también lo vio actuar en Puerto Rico y en Guatemala donde Residente se sintió conectado y se emocionó al cantar su tema ‘Latinoamérica’ y recordar el “genocidio bien fuerte” que sufrieron los indígenas del pueblo maya ixil.

El genocidio al que hace referencia René tuvo lugar en varios poblados del departamento (provincia) norteño de Quiché en 1982, durante el conflicto armado interno (1960-1996) que vivió Guatemala con un saldo de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas.

Otro momento destacado del tour fue su encuentro con el expresidente uruguayo José Mújica, considerado uno de los principales referentes políticos latinoamericanos de las últimas décadas, hecho que Residente describe que “fue bonito” porque le dio fuerza.

Actualmente, Residente está sumergido e “ilusionado” con su nueva etapa en el cine que ahora encuentra “más retante” porque es un “nuevo espacio” que no “había hecho nunca”, aunque sentenció que para él “la música siempre va a ser retante”.