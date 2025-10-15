Residentes de Chicago confrontan a agentes federales de EEUU tras una persecución y choque

Miami (EE.UU.), (EFE).- Residentes de Chicago confrontaron este martes a agentes federales estadounidenses tras una supuesta persecución que derivó en un choque en un barrio de East Side, zona fronteriza con el estado de Indiana, en medio de la escalada de tensiones con la política migratoria de Administración Trump.

Decenas de habitantes se congregaron con gritos de “ICE, go home!” (“Vete a casa, ICE”), en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, tras un presunto choque derivado de la persecución de agentes federales a un hombre, según reportaron medios locales como ABC 7 y WGN 9 tras hablar con residentes.

Las autoridades federales, que han intensificado su presencia por órdenes de Trump, rociaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, según informó el canal CBS, cerca del cruce de la Calle 105 y la Avenida N, donde había residentes con banderas de países latinoamericanos que protestaban contra redadas migratorias.

Robert Peters, senador estatal de Illinois, consideró “inaceptable el comportamiento de ICE” al compartir un video de la escena, en el que también avisó que los habitantes del East Side “no toleran este tipo de sandeces”.

“¡Todos los ojos sobre el East Side en este momento! ICE no puede simplemente venir a nuestras comunidades y causar caos de esta manera. Mi equipo está sobre el terreno y actualizará a los residentes conforme la situación evolucione”, indicó en X.

Por ahora no hay un reporte oficial de detenidos ni el propósito de la persecución.

Más de 1.500 detenidos

El hecho refleja las tensiones en Chicago desde el comienzo, el 6 de septiembre, de la operación Midway Blitz, liderada por ICE, como parte de la campaña de Trump de deportaciones masivas de migrantes, lo que ha resultado en el arresto de más de 1.500 personas, según dijo el lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump ha ordenado movilizar la Guardia Nacional en Chicago, pero un tribunal de apelaciones sostuvo el sábado la prohibición al despliegue, aunque permitió que las tropas continúen bajo control federal y que las tropas, enviadas desde Texas, permanezcan en Illinois mientras la demanda inicial se resuelve de fondo.