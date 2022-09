Residentes de Qatar podrán alquilar casas para la Copa del Mundo

Organizadores buscan estrategias para satisfacer la demanda de alojamiento

NotiPress.- Con el inicio de la Copa Mundial Qatar 2022, crecen los sentimientos de emoción y jubilo relacionados con dicho evento en todos los ámbitos relacionados con este en los fanáticos del futbol. Sin embargo, al igual que el gusto relacionado con el evento, las preocupaciones por garantizar un gran evento crecen; un ejemplo es la capacidad de hospedaje de la ciudad.

Si bien el comité organizador ha destinado lugares para alojamiento visitantes, se teme que no sean suficientes dada la afluencia de turistas. Qatar espera más de un millón de turistas durante la Copa Mundial por lo que este aspecto es una prioridad.

Funcionarios del Comité Supremo confirmaron a principios del 2022 la reservación del 80 por ciento de los hoteles y más opciones de alojamiento. Esto se hizo con la finalidad de proporcionar alojamiento al turismo nacional e internacional durante la Copa Mundial, solo a propietarios de boletos confirmados.

“Habrá más de 4000 habitaciones disponibles para nuestros visitantes además, habrá otras opciones de alojamiento para todos”, comentó Omar al-Jaber ejecutivo del Comité Supremo. Además al-Jaber anunció la posibilidad de compartir la residencia ya sea con amigos o familiares para compartir el gasto generado.

Yasir Jamal director general del Comité Especial para la Copa del Mundo, comentó “Nos comprometemos a garantizar precios apropiados y asequibles a todos los fans”. Y es que el precio promedio del alojamiento es de aproximadamente 80 dólares, no obstante, este precio puede cambiar dependiendo la demanda del alojamiento.

Por otro lado, Jamal también notificó cambios en la política de ingreso al hospedaje, anteriormente solo podrían solicitar alojamiento aquellos quienes fueran dueños de boletos. Ahora también los propietarios de los boletos podrán invitar a tres amigos o familiares aun si estos no tienen ninguna entrada oficial.

Esta invitación se podrá ejecutar mediante las tarjetas Hayya, solo es necesario que los invitados proporcionen la información de la persona propietaria del boleto. “Los aficionados podrán experimentar la calidez de la hospitalidad de Qatar, a la vez que disfrutan de la acción sobre la cancha de futbol”, agregó Jamal.

De acuerdo con cifras del director general de la organización Qatar Nasser al-Khater, se colocaron a la venta 3 millones de entradas repartidas en todos los eventos de la Copa Mundial. Aproximadamente 2.5 millones de boletos ya fueron vendidos y se espera que los boletos restantes sean vendidos en la última fase oficial de ventas convocada por la FIFA.