Resurge en EEUU la “happy hour” como antídoto contra la inflación y pandemia

Miami, (EFE).- El invento anglosajón de la “happy hour”, la “hora feliz” con descuentos en el precio de las bebidas, resurgió con fuerza en todo Estados Unidos, en un reflejo de cómo los bares de cócteles y restaurantes conquistaron a un público multitudinario que busca sortear la inflación y recuperar la vida social mermada por la pandemia.

No es el verano, con sus tardes propicias para aventuras de barra, el causante de que se imponga esta tendencia. Causa de su popularidad creciente es, a todas luces de bar, la inflación y quizás un cambio de hábitos provocado por la pandemia.

Según el sitio de internet Cocktail Index, los encuentros en las tardes de la “hora feliz” en restaurantes o modernos “lounges bares”, cuando los establecimientos sirven bebidas a un precio inferior al habitual, aumentaron un 54 % en Estados Unidos en 2022, comparado con años previos a la pandemia.

ESTADOS UNIDOS, UN IDILIO CON LA “HAPPY HOUR”

Los estadounidenses tienen un idilio con las “happy hours” y trasiegan con fervor vistosas o reformadas invenciones de coctelería como mojitos, caipiriñas, cosmopolitan, martinis y, en especial, margaritas, este último el cóctel que reina por encima de los demás generalmente entre las 5 y las 7 de la tarde de lunes a viernes.

Bebidas alcohólicas entre 4 y 7 dólares, botellas de vino a mitad de precio, ofertas especiales de 2 x 1 o segunda copa gratis y tapas económicas son algunos de los invencibles reclamos y de las promociones de venta en las tardes.

“La subida de los precios actuales creo que tiene mucho que ver con la popularidad del ‘happy hour’ y el aumento de público respecto de años pasados, que en nuestro caso ronda el 30 %”, dice el martes a Efe Miguel Flores, gerente de DC Pie Co, un local de sello italiano muy concurrido en Brickell, el corazón financiero de Miami.

En este local de ambiente relajado y mesas al aire libre se impone también la margarita, o más bien el Mule Margarita, una refrescante combinación a base de “ginger beer” (cerveza de jengibre), zumo de lima y tequila o vodka, entre otros ingredientes, explica Flores.

La oferta en DC Pie Co de bebidas alcohólicas a 7 dólares y pizza artesanal a 9 dólares convoca a una variada y tranquila clientela de la zona.

LA PANDEMIA HA CAMBIADO LOS HÁBITOS

En Miami, un mosaico de agitada coctelería y sabores de impronta latina, tiene gran protagonismo este verano de “horas felices”, además de la margarita, la piña colada o delicias impresionistas como los martinis que ofrece el bar de tapas y cócteles Barceloneta, en Miami Beach, con una cocina española fundamentada en el mercado y la calidad de la materia prima.

El martini de maracuyá, cardamomo o pera francesa, o el Blat Mule (a base de vodka español, lima, cerveza de jengibre, fruta de la pasión y lavanda) se ofrecen incitantes en Barceloneta a un público mayormente local que entretiene el apetito en la “happy hour”, con ricos pinchos de tortilla (4 dólares), cortezas de cerdo (6 dólares), judías verdes en tempura (9 dólares) o las populares y castizas banderillas.

Para el español Manuel Suárez-Inclán, que administra este local de atmósfera informal de bistró catalán, “la tendencia del ‘happy hour’ se ha potenciado porque la gente, por la pandemia, se ha acostumbrado a salir antes a los bares y restaurantes”.

“Ahora tenemos más público a las 6 o 7 de la tarde que a las 9, clientes regulares, de entre 35 y 50 años de edad”, que gustan de su agradable terraza y atmósfera relajada y pagan un poco más por la calidad, precisa Suárez-Inclán.

Barceloneta es, sin duda, uno de los establecimiento más interesantes para los aficionados a las “happy hours” por su completa carta de cócteles a 12 dólares y servidos, como manda la regla del buen maestro coctelero, en copa de balón de cristal, en generosa cantidad y solo con zumos naturales.

UN VODKA CON INFUSIÓN DE BEGONIA Y FLORES

Son 22 estados de EE.UU., entre ellos Florida, los que han sucumbido al encanto de la margarita, el más consumido de acuerdo con Cocktail Index, seguido de la piña colada y el martini, un índice que revela cómo la coctelería es una tendencia de moda consolidada.

Si la coctelería está de moda en Estados Unidos, muy especial en Miami, salpicada de numerosos bares y restaurantes, también lo están las elaboraciones de destilados artesanales que concentran pureza y arte.

Así un nuevo vodka, UNA, elaborado en Miami a partir de la destilación por seis veces de maíz infusionado con begonia, flores de vainilla y naranjo que es para la coctelería “un caramelito”, dice con humor a Efe la española Leticia Fernández de Mesa, artífice de este proyecto que comenzó a distribuirse este año.

Se trata de un destilado “‘súper premium’, rebajado de grado alcohólico, con un proceso de elaboración revolucionario en el que las flores respetan la pureza del vodka y el vodka la pureza de las flores. Una experiencia única y nueva”, detalla Fernández.

La española cuenta que vivió tres años en Colombia, donde quedó deslumbrada por la exuberancia de sus flores y se apasionó por la begonia, una “flor mágica nunca antes utilizada en bebidas alcohólicas”.