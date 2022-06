Revelan que Shakira era apodada “La Patrona” por amistades de Gerard Piqué

Madrid, (Notistarz).- Tras darse a conocer que la relación amorosa entre la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué había llegado a su fin, salen nuevos detalles de lo que la convivencia con amigos del español, y uno de ellos es el apodo con el cual se referían a ella.

Hace un par de semanas, la ex pareja emitió un comunicado en el cual anunciaban su separación y pedían respeto para el momento que estaban atravesando, en medio de rumores sobre una posible infidelidad por parte del futbolista, cuyas amistades habrían tenido un sobrenombre para la estrella latina.

De acuerdo con la periodista Lorena Vázquez de “Ya es mediodía”, las familias de ambos ya no mantienen una buena relación con respecto a años atrás, pero reveló que la intérprete de “Waka waka” nunca se llevó bien con los colegas de Piqué.

“(La familia) Ya no mantiene con ella una relación tan cordial”, se mencionó antes de revelar que le decían “La Patrona”, pues de acuerdo con dicho programa ella era muy celosa y quería que todo se hiciera a su modo.

”Todo el entorno de Gerard Piqué conoce a Shakira como ‘La Patrona’ porque por lo visto, tampoco gastaba demasiado buen carácter con las amistades del futbolista. Ella nunca se ha mezclado demasiado con las amistades de toda la vida de Gerard Piqué, ni siquiera tampoco con el resto de las esposas, de mujeres de jugadores del Barca”, explicaron.