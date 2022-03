Reynoso afirma que ante Tigres, Cruz Azul demostró un incansable corazón

Monterrey (México), (EFE).- El peruano Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseveró que su equipo demostró su incansable corazón en su visita a Tigres UANL.

“Quedó demostrado el incansable corazón que tiene este equipo, queremos que eso sea nuestra esencia; ir a buscar y nunca dejar de luchar”, dijo el técnico al final del duelo que Cruz Azul empató de último minuto 2-2 con los felinos en la fecha ocho del Clausura.

La escuadra local tomó ventaja 2-0 gracias a los tantos del francés André-Pierre Gignac y de Juan Pablo Vigón; La Máquina igualó con goles del peruano Luis Abram, su primer tanto en el certamen, y del uruguayo Ignacio Rivero.

Reynoso mencionó que la falta de puntería fue lo que les complicó un partido en el que pudieron anotar antes que el rival.

“El fútbol es de momentos; en el primer tiempo tuvimos un par de opciones claras, pero no fuimos contundentes y por errores nuestros nos hicieron goles. Ya en desventaja fuimos a buscar, nos acercamos y pudimos empatar; me quedo con esa reacción”, explicó.

El estratega recordó que así como en la jornada siete el Santos Laguna les venció en el Estadio Azteca 1-2 con gol de último minuto, ahora les tocó a ellos rescatar el resultado sobre el final.

“Apenas la semana pasada salimos con el sinsabor de la derrota, a veces no toca que nos empaten o ganen sobre la hora, ahora nos tocó a nosotros empatar en el último minuto. Esperemos que poco a poco logremos resolver los partidos antes y sin tanto sufrimiento”.

Reynoso reconoció que además de las fallas ofensivas su cuadro bajo estuvo desconcentrado.

“Perdimos rebotes y pelotas laterales que ellos nos robaron y nos hicieron ver mal en defensa a eso hay que sumar que no fuimos contundentes, Tigres aprovechó las oportunidades que tuvo y por ahí una más que pudo significar un tercer gol”.

El timonel destacó la mentalidad de sus hombres que no dejaron de atacar hasta empatar.

“Mi equipo mostró una identidad y amor propio para alcanzar el empate que ya es algo que nos caracteriza en Cruz Azul”.

Con el empate La Máquina llegó a 14 puntos; ocupa la cuarta posición en el torneo.

En la novena jornada del Clausura 2022 el Cruz Azul recibirá al Puebla el próximo sábado.