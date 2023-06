RICARDO ARJONA único cantautor que ha logrado 5 arens sould out en Miami y 2 en el Madison Square

Miami. – Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios con sede en el sur de la Florida, anuncia que la súper estrella de la canción Ricardo Arjona, se convierte en el único artista en su género con tres arenas sold out seguidas en Miami con su más reciente gira BLANCO Y NEGRO: VOLVER. Sumando las dos sold out presentaciones en 2022, sería un total de cinco sold out arenas en la ciudad del sol, y un total de 100,000 personas.

Casi 30 CIUDADES de los Estados Unidos, 2 noches seguidas en el legendario Madison Square Garden en la ciudad de New York, y 5 conciertos completamente vendidos en la Florida (Tampa, Orlando y 3 noches de Miami) forman parte de la histórica experiencia de BLANCO Y NEGRO: VOLVER, que comenzó en abril en Seattle, presentándose por primera vez a San Diego, San Francisco, Portland, Austin, Kansas City, Minneapolis, Nashville y Ontario entre otras ciudades. Los tickets para todas las fechas se pueden comprar en www.ricardoarjona.com.

Nelson Albareda CEO y fundador de Loud and Live y Claudia Arcay SVP de entretenimiento de Loud and Live sorprendieron al legendario artista, con un reconocimiento especial por las 5 arenas totalmente sold out en Miami, en esta histórica gira BLANCO Y NEGRO: VOLVER.

BLANCO Y NEGRO más de 145 conciertos, 101 ciudades, 22 países entre Europa, Estados Unidos y América Latina es sin duda la gira más sólida en curso. Más de un millón y medio de personas confirman que BLANCO Y NEGRO que es una experiencia única. Señalada como una de las 20 giras más poderosas del mundo al lado de Coldplay y varios más, se prepara para llegar a TEXAS.