Ricardo Montaner agota los boletos en sus conciertos de EEUU y Canadá

Miami, (EFE).- El cantautor argentino de 65 años Ricardo Montaner ha conseguido poner el cartel de no hay boletos en seis conciertos de su gira por Estados Unidos y en uno que tiene previsto en Toronto (Canadá) el próximo viernes 21.

Los organizadores de la gira del artista informaron a través de un comunicado que Montaner consiguió que el público adquiriera todos los boletos en los conciertos que ofreció el pasado fin de semana en las ciudades de Washington y Nueva York, durante su gira por ciudades de Estados Unidos.

Además, está vendida la próxima función en Toronto de la gira “Te echo de menos” por 16 ciudades de EE.UU. , Canadá y Puerto Rico que comenzó el pasado 31 de marzo.

“Estoy agradecido y maravillado con el respaldo del público en esta mi nueva gira por Estados Unidos. Es la tercera gira que hago con la compañía de entretenimiento Loud And Live, y la más larga de mi carrera por el continente”, señaló el cantautor.

“Siempre es hermoso tener ese contacto directo con tus seguidores y más aun cuando se canta a casa llena”, destacó Montaner, tras presentarse el sábado en la Casa de las Rockettes, en el Radio City Music Hall de Nueva York.

“Estos seis shows ‘sold out’ son una demostración del impacto que solo grandes artistas como Montaner continúan manteniendo a través de los años, confirmando así que es icono de generaciones”, comento Nelson Albareda, director de Loud And Live.

El pasado 31 de marzo, Montaner también lanzó su sencillo “Yo no fumo” con la participación del cantante mexicano Carlos Rivera.

Montaner, que publicó en 1983 su primer álbum de estudio, “Cada día”, ha vendido más de 20 millones de discos a lo largo de su carrera.