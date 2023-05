Ricardo Montaner vuelve al despecho con “Yo no fumo”, porque “la balada está viva”

Miami, (EFE).- El cantautor Ricardo Montaner ha vuelto a sus orígenes, a la balada romántica, a esos derroteros que lo dieron a conocer en España y América Latina, con el sencillo “Yo no fumo”, para el que ha reclutado al mexicano Carlos Rivera y que es un primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

“Con ‘Yo no fumo’ volvió el despecho. Es una canción despechada, de esas cortavenas, de las que se bailan en una sola baldosa”, explicó en entrevista con EFE el cantautor nacido en Argentina y que desde los seis años vivió en Venezuela.

La canción es interpretada a dúo con Carlos Rivera, con quien había una colaboración pendiente que al fin se concreta. Es un intérprete que “canta espectacular, tiene una voz bellísima”, destacó de él Montaner, quien a lo largo de su larga trayectoria ha vendido millones de copias.

Publicada en abril, “Yo no fumo” ampliará “su espectro”, como señala el cantautor, cuando muy pronto se publique una versión regional mexicana del tema junto a la Banda MS, lo que supondrá una nueva incursión en estos sonidos desde que en 2016 publicara “Ida y vuelta”, disco en el que interpretó lo más emblemático de su repertorio al lado de exponentes de este género.

“MIENTRAS HAYA ROMÁNTICOS, LA BALADA NO DESAPARECERÁ”

“Yo no fumo” es la primera entrega de su próximo disco de canciones inéditas, que espera poder publicar antes de que acabe el año y que contendrá un segundo adelanto que estará en circulación en los próximos dos meses, también de corte romántico y “donde continuará la lágrima”.

“Vuelvo a mi origen, vuelvo a las baladas”, confiesa el intérprete de “Tan enamorados” sobre el común denominador que cruzará su nuevo proyecto discográfico, un “álbum de canciones de despecho” que sucederá a “Tango”, un tributo a sus raíces porteñas que editó el año pasado.

“Mientras haya románticos la balada no va a desaparecer”, defiende el cantautor sobre la vigencia de ese género “tan absoluto y auténtico”, y tan entroncado en la idiosincrasia latinoamericana que incluso goza en estos días de una suerte de renacer de manos de nuevos exponentes, y “quizás aderezada con alguna otra influencia”.

“El día que la balada desaparezca es porque desapareció el romanticismo, y no creo que eso sea posible”, afirmó el cantante de “En la cima del cielo”, para resaltar que “la música que mas se identifica con la gente es la música del despecho”.

“Todos lo hemos vivido y pasado por ahí”, aseveró.

“EL DESPECHADO QUE SE QUEDA SOLO”

El cantautor acaba de concluir la primera parte de una gira por Estados Unidos y retomará los escenarios a partir del mes de julio, esta vez con una ruta que le llevará por países de América Latina, México incluido, donde el pasado fin de semana se presentó para ofrecer un recital en Hermosillo.

Con una amplia trayectoria a sus espaldas y múltiples premios recibidos, incluido un Grammy Latino a la excelencia musical, Montaner ha desarrollado varios proyectos paralelos, entre ellos la fundación The House Project, que promueve viviendas para familias de bajos recursos.

De igual modo, junto a sus hijos tres hijos menores, y también músicos, Eva Luna, Mau y Rick, y sus respectivos cónyuges, además de su esposa, Marlene Rodríguez, estrenaron el año pasado en la plataforma Disney+ la serie de telerrealidad “Los Montaner”.

En la producción, que muestra la intimidad de este famoso clan, la familia reflejó “que es posible tener una vida normal y triunfar en el mundo del espectáculo, sin abandonar los valores”, como dijo el patriarca cuando se estrenó la producción.

Lejos de los focos, en los próximos meses el compositor se meterá en el estudio para finalizar su nuevo disco, aún sin nombre pero que grabará pensando en “aquel despechado que se queda solo”.