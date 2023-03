Rick Scott y Marco Rubio le piden a Biden que dispense a Djokovic de la vacuna contra la covid-19

Miami, (EFE).- Los senadores estadounidenses Rick Scott y Marco Rubio le enviaron una carta al presidente de EE.UU., Joseph Biden, para pedirle que autorice al tenista serbio Novak Djokovic, actual número 1 del mundo, a entrar al país sin estar vacunado contra el covid-19 para jugar en el Abierto de Tenis de Miami.

El diario digital Miami New Times publica este martes la carta de los dos senadores republicanos en la que le recuerdan a Biden que en septiembre de 2022 en una entrevista por televisión dijo que la epidemia de covid-19 “se acabó” y califican el mantenimiento de la exigencia de vacunación para entrar a EE.UU. de “obsoleto”.

Scott y Rubio, que representan al estado de Florida, dicen que Biden ya recibió una petición de Djokovic para que se le de una exención de vacunación y le instan a concedérsela.

Entre los argumentos que esgrimen para la exención mencionan un artículo del epidemiólogo del Gobierno Anthony Fauci en el que reconoce que las vacunas tienen una eficacia limitada a la hora de proteger a una persona de virus respiratorios.

“A la luz de estas circunstancias cambiantes y de las admisiones suyas y de los miembros de su propia administración, la exigencia de vacunas que ha mantenido para los viajeros internacionales que ingresan a los Estados Unidos parece obsoleta y digna de rescisión”, escribieron en su carta con fecha del 3 de marzo.

Según los senadores floridanos, Djokovic, de 35 años, es “un atleta de clase mundial en óptimas condiciones físicas que no tiene un alto riesgo de sufrir complicaciones graves por el covid-19”.

A Scott y Rubio les parece “ilógico y no acorde con las opiniones de la propia administración Biden el no otorgarle la dispensa que solicita, dado que “no hay riesgo para la salud pública” y además existe “el claro beneficio de su participación en un evento que será un importante motor para nuestras economías locales”.

Subrayan también que si se le concede la dispensa de vacunación al tenista serbio, servirá “como precedente para otros en su posición y con suerte conducirá a la revocación total de esta obligación para otros visitantes extranjeros que deseen viajar legalmente” a EE.UU.

La negativa a vacunarse contra la covid-19 le ha costado a Djokovik el no participar en algunos torneos del circuito profesional en los dos últimos años, como el Abierto de Australia 2022.