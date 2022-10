Ricky Martin “es incapaz de hacerle daño” a un ser humano, dice hermano menor

San Juan, (EFE).- Daniel Martin, hermano menor de Ricky Martin, aseguró que el cantante “es incapaz de hacerle daño a ningún ser humano” ante las presuntas alegaciones de un sobrino del artista de agredirlo sexualmente siendo un menor.

En un comunicado de los representantes del artista, Daniel afirma que desde julio pasado, cuando Dennis Sánchez Martin -sobrino de Ricky Martin- logró una orden de protección por violencia doméstica contra el cantante, un caso que quedó archivado ese mismo mes a petición del demandante, su familia “ha estado sumida en una profunda pena”.

“Han sido días largos que mi hermano Ricky ha sabido enfrentar con entereza y valentía”, aseguró Daniel.

“Hoy, como su hermano menor, siento la responsabilidad de unirme públicamente a las voces que apoyan su integridad”, indicó.

De esta manera, Daniel se une a unas expresiones que realizó Eric Martin en un video en las redes defendiendo a su famoso hermano, de quien dijo que no lo cree “capaz” de haber cometido las alegaciones que su sobrino lo acusa.

Sánchez se querelló inicialmente por agresión sexual contra su tío a principios de septiembre, dos días después de que Ricky Martin presentara una millonaria demanda por extorsión, daños y perjuicios contra él.

La vista judicial sobre la orden de protección concedida ex parte a Ricky Martin el pasado 8 de septiembre contra su sobrino fue aplazada el pasado lunes por segunda vez y se celebrará el próximo 10 de noviembre.

Igualmente, Eric Martin sostuvo que su sobrino tiene problemas mentales, y que por ello es que hizo estas acusaciones contra el famoso cantante y actor de 50 años.

Alguna de esas alegaciones son que Ricky Martin presuntamente le practicó sexo oral cuando este solo tenía 11 años, según una moción que presentó el lunes pasado en el Tribunal de San Juan.

En esta misma línea, el equipo legal de Ricky Martin pidió al tribunal que envíe a Sánchez a un hospital psiquiátrico para tratamiento psicológico.

“No sé en qué condición emocional se encuentra nuestro sobrino, que lo ha llevado a actuar de esta forma, acusando a mi hermano de unos hechos que no voy a repetir en esta comunicación porque sería hacerme eco de los mismos”, agregó Daniel Martin.

“Yo conozco a Enrique Martin Morales, mi hermano. Él es incapaz de hacerle daño a ningún ser humano y mucho menos de abusar de la inocencia de un niño, siendo él un defensor de los derechos de los menores por tantos años”, enfatizó Daniel en referencia al también filántropo.

“Ricky cuenta con todo mi apoyo y total solidaridad en este momento y siempre, como ha sido desde que éramos niños. Pido que no juzguen a mi hermano hasta que finalice este proceso”, puntualizó Daniel Martin.