Rigoberto Urán se baja de la bicicleta en un emotivo evento de despedida en Medellín

Medellín,(EFE).- El colombiano Rigoberto Urán cerró su etapa como ciclista profesional con un evento de despedida en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde 8.000 aficionados lo acompañaron y recibió la Medalla Categoría Oro, el máximo galardón que entrega la Alcaldía de esa ciudad.

Después de vivir en la mañana una nueva edición del Giro de Rigo, una competencia para deportistas aficionados que representó, en esta ocasión, su “última rodada”, el ahora exciclista llegó montado sobre su bicicleta al lugar en el que bajó el telón a 20 años de carrera en compañía de colegas como los españoles Alejandro Valverde y Joaquim ‘Purito’ Rodríguez.

“Este es un momento muy especial para cualquier ciclista. No lo pude hacer en la Vuelta a España, pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Hoy en Medellín, delante de toda mi gente y de los participantes del Giro de Rigo, testigos de lo que va a pasar, abandono la bicicleta profesionalmente. Solo quiero decir: Gracias, bicicleta. Gracias a ti pude lograr mucho, pude sacar adelante a mi familia, pude luchar e inspirar a todo un país”, expresó Urán emocionado.

Antes de ese momento cumbre, el ‘Toro de Urrao’ vio llegar uno a uno a ciclistas activos y retirados con los que compartió por las carreteras del mundo, entre ellos Daniel Felipe Martínez, Sergio Higuita, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria, entre otros, quienes recordaron momentos memorables y elogiaron la trayectoria de Urán, dueño de un envidiable palmarés que incluye una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, dos segundos subcampeonatos del Giro de Italia y uno del Tour de Francia.

Para ‘Purito’, ha sido “un orgullo compartir equipo con Rigo”, y después de vivir el Giro de Rigo dijo que se va “alucinado para España”: “no me imaginaba que una carrera así fuera posible”.

“Eres un fenómeno para todo”, le expresó a Urán, de quien afirmó: “sabías que te iba a alegrar cuando te lo cruzabas en el pelotón”.

Por su parte, Valverde se mostró complacido con su participación en la despedida de Rigo, con quien compartió equipo y disfrutó mucho: “estar con él siempre ha sido una alegría. Lo que ha dado a este país ha sido muchísimo”.

También hizo parte de los invitados de lujo la bicicrocista Mariana Pajón, triple medallista olímpica, quien señaló que “la ciudad está de fiesta y Latinoamérica completa también”.

“Vinimos a celebrar lo que es Rigo, no solamente su carrera sino su ser”, señaló.

En una noche llena de homenajes, que tuvo como anfitriona a su esposa, Michelle Durango, la gloria del deporte colombiano recibió de manos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la Medalla Categoría Oro como tributo a lo que fue su carrera como ciclista.

“Perdimos el oro en Londres, pero ganamos el oro en Medellín”, soltó Urán entre risas para evocar lo que vivió en esas justas olímpicas y que refleja esa personalidad alegre y espontánea que lo hizo más querido aún entre los aficionados.

Un show de drones sirvió para poner otro punto alto al recrear una bicicleta y poner en el cielo el mensaje “Gracias, Rigo” para darle paso a la espectáculo musical con el cantautor colombiano Carlos Vives, quien saltó a escenario luciendo una camiseta con el logo característico de la marca Go Rigo Go para interpretar sus éxitos ‘El orgullo de mi patria’ y ‘La Bicicleta’, que tienen una conexión especial con el ciclismo colombiano.

Urán, que por un fractura en la cadera tuvo que retirarse de la Vuelta a España 2024, viviendo su “último baile” con su equipo EF Education, vistió las camisetas de Team Tenax, Unibet.com, Caisse d’Epargne, Sky Procycling (Team Ineos Grenadiers), Quick Step y Cannondale.

Jeimmy Paola Sierra