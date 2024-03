Riqui Puig: “Ahora mismo el Barcelona tiene el mejor presidente que puede tener”

Miami (EE.UU.), (EFE).- Líder de un LA Galaxy que ha arrancado la nueva temporada de la MLS con muy buenas sensaciones, Riqui Puig, que prefiere no hablar demasiado de su pasado blaugrana, aseguró en una entrevista por videollamada con la Agencia EFE que el Barcelona “tiene el mejor presidente que puede tener” con Joan Laporta al frente.

Con dos goles y dos asistencias en cinco encuentros, Puig (Matadepera, España, 1999) tomó las riendas del Galaxy tras la salida del mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández y, ya en su tercera temporada en la MLS, saborea el dulce comienzo del año de un Galaxy que es segundo del Oeste, que está invicto con dos triunfos y tres empates y que este sábado recibe en su campo a los Seattle Sounders.

Pregunta: Ya pasó suficiente tiempo desde su llegada en 2022 a la MLS, ¿qué balance hace?

Respuesta: Siempre digo que es una liga muy diferente a la española. Venir aquí me cambió la manera de jugar. Son más ‘box-to-box’, nadie tiene la posesión ni el control. Son más interesantes para los aficionados y para mí como jugador. He podido aprender y mejorar físicamente, que creo que era algo que tenía que mejorar.

P: ¿Hay algo que le haya sorprendido de este fútbol?

R: Hay mucha diferencia de nivel en algunos jugadores, hay tipos con mucha categoría y marcan diferencias. La liga es más física. Pensé que habría más tiempo para pensar, pero cuando juegas en la MLS hay que hacerlo antes de recibir y jugar rápido porque van como balas.

P: ¿Dónde cree que estará al Galaxy a final de temporada?

R: Creo que tenemos un equipo muy competitivo, gente muy rápida. A mí me va muy bien por mi forma de jugar y me noto muy cómodo con ellos, sobre todo con Joseph (Paintsil), que es rapidísimo al espacio y a mí me favorece. Creo que hemos encajado bastantes goles pero estamos siendo más contundentes. Eso puede hacer que estemos en el ‘top’ tres de la conferencia.

P: ¿Cómo lleva vivir en una ciudad como Los Ángeles?

R: Al principio me costó mucho adaptarme porque es una ciudad en la que tienes que hacer un ‘planning’ antes de salir de casa. A lo mejor estás cuatro horas en el coche. Lo del tráfico es impresionante. Es una de las cosas que más me costó. Vivo bastante lejos de la ciudad deportiva y estoy mucho tiempo conduciendo, pero estoy cómodo.

Hay buenos restaurantes, buen ambiente, gente joven, me está gustando mucho. Al principio me costó encontrar mi sitio pero una vez encuentras tu ámbito es una ciudad impresionante.

P: Tiene contrato hasta 2025. ¿Después le gustaría volver a Europa?

R: Estamos en conversaciones con el Galaxy para la renovación. Sí es verdad que por temas personales y de ambición me gustaría volver a Europa. También debo decir que estoy muy cómodo, disfrutando muchísimo del fútbol, que hacía tiempo que no lo hacía.

Me siento muy importante y el míster, los compañeros y el club me dan confianza. Ir a Europa lo veo ahora un poco lejos. Quiero quedarme unos años, si puedo marcar una huella dentro del Galaxy, y que la gente hable bien de mí.

El Barcelona desde la distancia

P: Hace poco se enfrentó con amigos como Busquets, Alba, Messi y Suárez (1-1 contra el Inter Miami). ¿Tuvieron tiempo de hablar un poco del Barcelona?

R: Al final del partido estuve en su vestuario y no hablamos mucho de ello. Es un tema un poco delicado, más como está el club en estos momentos. Tampoco yo quería preguntar por ello: ya no estoy ahí, ellos tampoco, no sé si querrían hablar de ello. Ellos están en Miami, haciendo una nueva vida, y yo estoy en Los Ángeles. Es un tema que quedó apartado.

P: ¿Cómo está viviendo esta etapa difícil del Barça desde la distancia?

R: Yo soy culé desde enano, con cuatro años fui socio. Es verdad que me sabe muy mal verles pasarlo mal y más con la buena relación que tengo con Joan Laporta. Ahora mismo el club tiene el mejor presidente que puede tener. Lo está haciendo lo mejor posible, creo que está intentando solucionar los problemas que tenía del pasado. Sabe mal, más cuando es el club de mi vida, un club grandioso que todo el mundo conoce. Ahora están en Montjuic y la gente de toda la vida no está yendo.

P: ¿Le resultó surrealista verse en Estados Unidos jugando ante excompañeros de vestuario y amigos que ahora visten de rosa?

R: Si me dicen hace cuatro años que me voy a encontrar a Leo, ‘Busi’, Jordi y Luis en Los Ángeles, yo jugando en los Galaxy y ellos en Miami, en un partido inaugural de la MLS, hubiera dicho que era imposible.

Pero una vez ahí me lo pasé muy bien. Con Busquets tengo muy buena relación, hablamos casi cada semana, con Jordi igual. Son gente que llevo en el corazón y encontrarles en la liga fue impresionante. También jugar contra el mejor de la historia, con el que he compartido cuatro años vestuario.

P: ¿Ve al Inter Miami muy favorito o la dureza de la liga puede pasarles factura?

R: Yo no diría que son favoritos, hay equipos que no están tan descompensados. Miami tiene algunas posiciones en las que les veo más flojos. Tener al mejor jugador de la historia cambia mucho, y más con Luis, Busquets y Alba alrededor.

Son bastante favoritos, pero no creo que el que más: les pondría en el ‘top’ tres para ganar la MLS este año.

Nacho García