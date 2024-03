Rita Moreno: “Si abrí puertas a otros, eso lo hice siendo yo misma”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- A sus 92 años, aún activa en Hollywood y con hitos históricos en su trayectoria, Rita Moreno asegura que “no va por la vida” sintiéndose un icono para la comunidad latina: “Yo solo estuve ahí primero”, cuenta en una entrevista con EFE.

La humildad de la actriz y cantante puertorriqueña es mucha teniendo en cuenta que fue la primera latina en recibir un Óscar y que forma parte de la selecta lista de artistas EGOT, como se nombra a los pocos que han alcanzado un Emmy, Grammy, Óscar y Tony.

“Si abrí puertas a otros, eso lo hice siendo yo misma. En mi tiempo había muy pocos latinos en el cine, entonces cuando alguien veía a un latino haciendo roles respetados, era normal que la comunidad los amara”, explica.

Pero Moreno, quien actualmente protagoniza la comedia negra ‘The Prank’, no siempre pudo hacer papeles que representaran dignamente la diversidad y parte de su carrera quedó reducida a personajes como princesas nativas americanas “hasta con plumas en la cabeza” o jóvenes egipcias que caricaturizaban las diferencias raciales.

“Hice muchos papeles así que fueron realmente un insulto y de los que no me siento orgullosa, pero que en su momento no me di cuenta porque era muy joven”, recuerda la actriz.

En 1952, cuando formó parte del elenco de ‘Singin’ in the Rain’, de Gene Kelly y Stanley Donen, Moreno dio vida a Zelda Zanders, “una pelirroja de piel blanca” que le hizo pensar que los tiempos estaban cambiando: “Eso no pasó, después de eso regresé a los roles de egipcia, nativa y con maquillajes muy oscuros”, asegura.

Casi diez años más tarde obtuvo el papel de Anita en la cinta que le valió el Óscar a mejor actriz, ‘West Side Story’, de Jerome Robbins y Robert Wise. Pero incluso en esa producción a Moreno y a sus compañeros latinos les pusieron un maquillaje “tan oscuro” que seguía perpetuando los estereotipos.

“Yo pensaba ‘pero si yo soy una puertorriqueña como Anita, ¿por qué necesito tener este maquillaje tan oscuro?'”, confiesa la actriz: “Cuando me quejé alguien se atrevió a decirme, ‘¿acaso eres racista?'”, ahonda.

Nuevos retos, horror y comedia

Sin embargo, a lo largo de su carrera también ha podido hacer papeles que dignifican y enaltecen a los latinos, como el que hizo en la serie ‘One Day at a Time’, en donde tomó el acento de su madre para dar vida a Lydia Riera.

“Me lo pasé en grande interpretándola. La extraño, esa fue una serie que estaba al día en muchos temas”, comenta.

Moreno también se ha labrado una amplia trayectoria fuera de la etiqueta de latina, y su más reciente papel como la Sra. Wheeler en ‘The Prank’, que llega a salas de cine este viernes, es una muestra de ello y de las ganas que tiene de seguir probando nuevos horizontes.

“(En ‘The Prank’) Interpreto al peor ser humano del mundo. Es una profesora de física en un instituto que es mala como una serpiente, es horrible, es como una cobra. Y pensé, nunca he hecho eso antes”, apunta.

La película, que se estrenó en 2022 en el festival de cine independiente South by Southwest (SXSW) de Austin, Texas, sigue la historia de un joven de bachillerato que intenta mantener buenas notas en su historial académico para poder aplicar a una buena universidad, pero sus planes se ven arruinados por culpa de la maestra.

Para vengarse, la mejor amiga del estudiante difundirá el rumor de que la tenebrosa profesora a la que da vida Moreno es la responsable de la desaparición de un alumno del colegio y a partir de entonces el problema adoptará una dimensión desorbitante en la que es difícil distinguir la verdad de la mentira.

“Tomé inspiración de todas las mujeres que fueron crueles conmigo cuando yo era joven en las películas y eso me encantó, porque todas ellas están muertas y yo no ¿qué opinan sobre eso?”, bromeó la actriz.

Moreno presentó en la última edición de los Óscar la candidatura de America Ferrera, que estaba nominada a mejor actriz de reparto por ‘Barbie’, y tiene pendiente de estreno la cinta ‘Theirs’, escrita por el estadounidense de origen hispano Juan Pablo Reinoso y dirigida por Sonja O’Hara.