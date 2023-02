Rita Moreno: “Vivo mi vida al límite, lo que me sigue inspirando es trabajar”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Para la puertorriqueña Rita Moreno (Humacao, 1931) hay dos cosas que “no cambian” después de llevar más de siete décadas de carrera ante las cámaras: la primera es que la “inspiración llega fruto del trabajo”; la segunda, que “la atracción por los hombres nunca se pasa”.

La primera latina en ganar un Óscar atendió a EFE antes del estreno de “80 for Brady”, un filme que se estrena este fin de semana y en el que comparte protagonismo con Jane Fonda, Sally Field y Lily Tomlin.

A sus 91 años, la intérprete participó el año pasado en hasta cinco proyectos cinematográficos o televisivos y en 2023 formará parte de otros tantos, entre ellos la décima entrega de la exitosa saga de acción “Fast & Furious”.

La vida está “más bonita que nunca” para una actriz que aseguró sentirse “muy afortunada” de que la industria de Hollywood siga contando con ella: “No sé lo que ha pasado, pero parece que he empezado una carrera nueva. No tengo descanso”.

Además, advirtió entre bromas que le quedan fuerzas para continuar durante mucho tiempo y en papeles diversos, “mientras no sea algo indecente”.

“Vivo mi vida al límite, lo que me sigue inspirando es trabajar, trabajar y trabajar”, resaltó Moreno, quien compone junto a Helen Hayes el reducido grupo de figuras condecoradas con la llamada triple corona de la actuación, al conseguir los premios Óscar, Emmy y Tony a lo largo de su trayectoria.

Maura es el nombre del personaje al que encarna la exponente latina en “80 for Brady” (Paraomount Pictures), película en la que un grupo de amigas de la tercera edad viaja para ver la Super Bowl en directo y conocer en persona a su héroe Tom Brady, que esta semana se retiró definitivamente de los terrenos de juego.

La leyenda del equipo de fútbol americano New England Patriots (Boston, Massachussetts) también aparece en esta comedia dirigida por Kyle Marvin que consiguió conformar un elenco de actrices oscarizadas como Jane Fonda, Sally Field, Lily Tomlin y la propia Rita Moreno.

De hecho, el filme se estrena tan solo 9 días antes de la final de la National Football League, que este año enfrentará a Kansas City Chiefs y a Philadelphia Eagles en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona, EE.UU.).

“Termino la película siendo muy amiga de las tres y admirándolas aún más por su talento y por ser graciosísimas”, explicó la puertorriqueña, que en 2004 fue reconocida con la Medalla Presidencial de la Libertad, el premio civil de más alto nivel de los Estados Unidos.

Moreno dijo parafrasear a Fonda y definió el filme como una “historia de amistad femenina” porque “solo” ellas son capaces de “mirar a los ojos con dolor y saber que se necesita ayuda”.

Sobre su papel en “80 for Brady”, cinta que ya fue presentada en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs (EE.UU.), reveló que pudo improvisar ciertas partes y que se sintió “conmovida” encarnando a una mujer viuda que “echa de menos a su marido”, pero que a la vez siente “esa atracción por los hombres que nunca se pasa”.

En las últimas semanas, Moreno también se ha prodigado en el programa de televisión “Lopez vs. Lopez” (NBC) junto a los hispanos George Lopez y Mayan Lopez, el cual le sirvió para “continuar un constante proceso de reciclaje profesional”, según cuenta.

“Cuando trabajo con gente más joven, todos me dicen que estoy muy de actualidad. Yo trato de seguir aprendiendo y mis nietos me informan de lo que está de moda hoy”, argumentó la también ganadora de un premio Grammy en 1973 por la banda sonora del programa infantil “The Electric Company”.

La prolongada carrera de Moreno la avala como una de las latinas pioneras en la meca del cine, pero la actriz sigue aprovechando cualquier resquicio para reivindicar la “notable infrarrepresentación” de esta comunidad en la industria audiovisual estadounidense.

“Esto me enrabieta mucho. No sé por qué todavía no se nos conceden papeles importantes con más frecuencia. Queda mucho camino por hacer, incluso con respecto a lo que ya han conseguido los afroamericanos”, concluyó la primera latina en ganar un Óscar gracias a su rol de Anita en “West Side Story” (1961).