Rob Gronkowski, 4 veces campeón del Super Bowl, anuncia su retiro de la NFL

Redacción Deportes, (EFE).- El ala cerrada, campeón cuatro veces del Super Bowl, Rob Gronkowski, anunció su retiro de la NFL a sus 33 años, después de jugar 11 temporadas.

“Quiero agradecer a toda la organización de los Buccaneers por un viaje increíble, porque confiaron en mí para volver a jugar y ayudar a construir un equipo campeón. Ahora regresaré a mi casa de retiro alejándome del fútbol”, publicó el jugador en sus redes sociales.

Es la segunda vez que se retira el ganador de tres anillos de Super Bowl con los New England Patriots en las ediciones XLIX, LI y LIII, y uno más con los Tampa Bay Buccaneers, en la LV.

La primera fue al final de la temporada 2019. ‘Gronk’ regresó en 2020 junto al quarterback Tom Brady, con quien había levantado tres trofeos Lombardi en los Pats, para jugar en los Bucs, equipo con el que obtuvo su último campeonato de la NFL.

“Desde mi primera jubilación para luego volver al fútbol a ganar otro campeonato y ahora de vuelta a relajarse, gracias a todos, sobre todo a los fanáticos de los Buccaneers, sin ustedes nada de esto hubiera sido posible”, agregó en su mensaje de despedida.

Gronkowski es considerado el mejor ala cerrada en la historia de la NFL y es candidato natural para entrar al Salón de la Fama de la liga cuando se cumplan las cinco temporadas que se requieren desde su retiro para ser elegible.

En 11 años acumuló 621 recepciones, 9.286 yardas y 92 anotaciones. Durante su mejor época con los Patriots fue un monstruo tanto como bloqueador y como la válvula de seguridad de Tom Brady; en New England sumó cuatro campañas de más de 1.000 yardas.

Ganó cuatro Super Bowls, fue cinco veces seleccionado al Pro Bowl y estuvo incluido en el mejor equipo de todos los tiempos en el aniversario 100 de la NFL.

En su última campaña, 2021, acumuló 55 recepciones para 802 yardas y seis anotaciones en 12 partidos.

El gerente general de los Tampa Bay Buccaneers, Jason Licht, mantuvo la esperanza durante toda la temporada baja de que ‘Gronk’ volvería para jugar una última temporada junto a su gran amigo Tom Brady en 2022, situación que con este anunció quedó descartado.

A pesar del comunicado el agente de Gronkowski, Drew Rosenhaus, mencionó que siempre estará la posibilidad de que Brady llame al ala cerrada y quizá lo convenza de una nueva aventura.

“No me sorprendería si Tom Brady lo llama durante la temporada para que regrese y Rob responde la llamada. Sólo es mi opinión”, declaró Rosenhaus.