Robert Farah dice que el mejor competidor en la cancha es Rafael Nadal

Bogotá, (EFE).- El colombiano Robert Farah, que junto con su compatriota Juan Sebastián Cabal conformó la primera dupla latinoamericana en ganar Wimbledon en 2019, aseguró este jueves que el español Rafael Nadal es el mejor competidor en la cancha, al tiempo que destacó otros valores de Roger Federer y Novak Djokovic.

“Pudimos ver de cerca a los mejores tres tenistas de la historia. De Federer me encantaba su manera de jugar, su facilidad. Como tenista que puede tener una capacidad de sufrimiento impresionante, Djokovic, sigue sufriendo y elevando la vara a cuánto se puede llevar el cuerpo y la mente, y el mejor competidor en la cancha era Nadal”, dijo Farah.

Cabal y Farah, la pareja más triunfadora del tenis colombiano, se retiraron del tenis de alta competencia en 2023, lograron 19 títulos como doblistas entre los que figuran los de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en 2019.

En casi 20 años de competencia también fueron subcampeones de 22 torneos, incluida la edición de 2018 del Abierto de Australia, trasegar que desmenuzan en el libro ‘Colombian Power’, de la editorial Planeta, que fue presentado hoy en Bogotá.

“Le saco la facilidad a Federer, la capacidad de sufrimiento de Djokovic y la capacidad de competir de una manera impresionante a Nadal. Ahí está todo”, concluyó Farah.

Por su lado Cabal comentó que al tenista que más disfrutaba ver en las diferentes competiciones era a Federer. “Todo lo hace ver fácil”.

Sin embargo, dijo que más allá de buscar al mejor jugador de la actualidad lo que se debe hacer es disfrutar a Nadal y Djokovic.

“Disfrutenlos porque cuando se vayan van a hacer mucha falta. Estamos peleando para ver quién es el mejor de la historia pero lo mejor es disfrutarlos y decirles gracias por lo que están haciendo, por lo que nos han hecho disfrutar en más de 20 años en este lindo deporte”, comentó Cabal, quién aseguró que los tres “merecen la corona” de ser los mejores tenistas de los últimos tiempos.

El ciclo se cerró

Ya retirados de la alta competencia los dos colombianos coinciden que no les hace falta estar en el circuito en el que compitieron por más de 20 años en los cuales saborearon las mieles del triunfo y el amargo de las derrotas.

“El ciclo se cerró, entre más pasa el tiempo más me doy cuenta de lo increíble qué fue lo que hicimos (…) ya la batería se había agotado”, dijo Farah, de 37 años.

Al referirse a la realidad del tenis colombiano dijo que aunque no está en el “día a día” sabe que los niños y jóvenes vienen labrando su propio camino y que algunos de ellos tienen el apoyo de Colsanitas, que fue para ellos fundamental en los logros alcanzados.

No todo es color de rosa

Los tenistas coincidieron en que para lograr los títulos que ganaron debieron caminar por senderos en los que muchas veces dudaron poder superar pero que lo fundamental para llegar al éxito es trabajar cada día por él.

Farah recordó que hubo un momento en su vida que casi lo saca del profesionalismo.

“La vida y el instinto tienen la razón y demuestran el camino que se debe tomar. En ese momento, no sentía mi sueño de ser tenista profesional. La vida me llamaba a tomar otro camino diferente. Quería alejarme de la presión que sentía de ser profesional”, dijo.

A Cabal lo hizo flaquear la enfermedad de su hijo Jacobo: “Tener a un hijo enfermo no es para nada bonito, y más cuando no se supo el diagnóstico en esos tres meses”.

“Ganar Wimbledon fue un montón de aprendizajes que hicimos desde hace treinta años. Esa fue nuestra entrega de tesis y nos graduamos con honores. Desde los tres años. Gané Wimbledon a los 32 años, son 29 poniendo en práctica todo para conseguir esto”, concluyó Farah.