Roberto Osuna ficha por los Diablos con la meta de regresar a Grandes Ligas

México, (EFE).- El lanzador mexicano Roberto Osuna fichó por los Diablos Rojos del México de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con la meta de hacer un buen trabajo que lo ponga de regreso a las Grandes Ligas (MLB).

“Pienso en volver a Grandes Ligas, pero estoy defendiendo la camisa de los Diablos, mi mentalidad está en ayudar al equipo a ganar, y si sale la oportunidad de volver a Estados Unidos qué bueno y si no voy a dar lo mejor para ayudar a los Diablos”, explicó en su presentación.

Osuna, de 26 años, cuenta con 155 salvamentos en seis temporadas en la MLB con los Blue Jays de Toronto y los Astros de Houston.

En 2019, el relevista derecho lideró a la Liga Americana en salvamentos con 38, pero un año después sufrió una lesión en su codo derecho, con el que lanza, lo provocó el final de su campaña y ser dejado en libertad por Houston.

“Me siento mejor (de la lesión), voy a tirar en un par de juegos de pretemporada. Pienso que puedo estar listo para el día inaugural de la temporada el 20 de mayo, estoy a un 85-90 por ciento listo, ya tiré ‘bullpen’, lo que resta para mi rehabilitación es enfrentar bateadores”, expresó.

Osuna aseguró que además de buscar regresar a MLB y ser campeón con los Diablos, otro de sus objetivos en 2021 es integrar a la selección mexicana que irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Me emociona representar a mi país y tener la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos va a ser algo muy especial, pero dependerá de mi salud y cómo me sienta”, comentó Osuna.

El oriundo de Sinaloa reconoció que para ser el cerrador de los Diablos en la temporada 2021 tiene que competir con los dominicanos Arquímedes Caminero y José ‘Jumbo’ Díaz, por lo que no descartó cumplir otro rol en el cuerpo de relevistas.

“Estoy para hacer mi trabajo en el rol que necesiten, no necesariamente como cerrador, hay mucha gente que también puede hacer el trabajo, vengo a acatar órdenes, mi trabajo es estar listo para el equipo”, finalizó.

Osuna se unió a la lista de exfiguras de MLB, entre las que están el cubano Yasiel Puig con El Águila de Veracruz, que después de no conseguir equipo en Las Mayores arribaron a México para mantenerse en competencia.

