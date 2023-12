Romeo Parra Arias deja huella como artista plástico a sus 14 años en Miami

* Primo de Maluma, en su colección tiene retratos de Ferxxo, Karol G o Manuel Turizo

Miami, (Notistarz).- Romeo Parra Arias, hijo de Yudy Arias y primo del cantante Maluma, se consolida, a sus 14 años, como uno de los artistas plásticos revelación de Art Basel, ya que ha pintado durante tres años murales en Wyndwood, el espacio más alternativo de Miami y epicentro de las artes en sur de la Florida.

Nacido en Miami, de padres colombianos, el artista ha pintado murales como parte de Art Basel. En su colección de obras aparecen retratos de conocidos reguetoneros como Ferxxo, Karol G o Manuel Turizo, conocidos mediante su primo Maluma.

“Como artista plástico, me inspira que las personas se identifiquen con mi arte, que es espontáneo y libre. Se me ocurre en el momento, sin planear. Siempre uso una combinación de óleos y aerosoles para mis canvas. He avanzado mucho en mi técnica, pero siempre estoy abierto a aprender más”, afirmó Parra Arias.

El joven afirma que uno de los trabajos que más le gusta realizar son retratos de famosos y celebridades bajo la influencia de Miami, además uno de sus objetivos es que la gente muy joven tenga más sensibilidad hacia lo intangible, en un mundo muy material.

En Miami ha colaborado con otros miembros de la comunidad artística como Súper Buda, CH Pulgarin y otros artistas internacionales. Describe la escena artística de la ciudad como “una mezcla entre exclusiva y arte callejero”.