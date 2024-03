Ronald Acuña sobre las molestias en su rodilla derecha: “Siento que puedo jugar hoy”

Redacción Deportes, (EFE).- Luego de quedar fuera de acción desde el pasado viernes, el jardinero venezolano Ronald Acuña arrojó tranquilidad respecto a cómo está su rodilla derecha, al indicar que se siente en condiciones para volver a jugar en la pretemporada con los Bravos de Atlanta.

“Siento que puedo jugar hoy”, dijo Acuña al hablar con la prensa en North Port, Florida, tras visitar al doctor Neal ElAttrache, quien fue el cirujano que lo operó, tras la lesión sufrida en la rodilla derecha en la temporada de 2021.

“Me siento muy bien. Siento que no pasó nada”, explicó el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Acuña se lastimó la rodilla derecha en el encuentro del pasado jueves ante los Mellizos de Minnesota y, aunque dio síntomas de dolor, tomó prácticas de bateo y fue inscrito en la alineación para el juego del día siguiente (viernes), del cual fue removido antes del inicio del partido.

Los estudios realizados a Acuña revelaron que la molestias en la rodilla del estelar jardinero fueron producto de una irritación alrededor del menisco, lo que ha llevado a los Bravos a tener una extrema precaución, en busca de preservar la salud de su talentoso pelotero.

“Siento que puedo jugar hoy. Puedo jugar todos los días. Pero tengo un jefe. Cuando me digan que puedo jugar, jugaré”, explicó Acuña.

Esa decisión pasa por las manos del dirigente de los Bravos, Brian Snitker, quien a su vez espera por la aprobación del entrenador atlético del equipo.

“Cuando me diga que puede jugar, lo pondré allí”, sostuvo Snitker, quien como mánager apuesta por lograr que Acuña esté bien para el inicio de la temporada regular, el próximo 28 de marzo, y que pueda contribuir nuevamente en el éxito del equipo.

Tras un largo proceso de recuperación, Acuña pudo jugar la pasada temporada sin las molestias provocadas por esta lesión, con un promedio de bateo de .337, con 41 jonrones y 73 bases robadas, además anotó 149 carreras y remolcó 106 para ser el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.