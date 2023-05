Rosalía defiende su privacidad: el cuerpo de una mujer no es mercancía

Miami, (Notistarz).- La cantante española Rosalía mandó un contundente mensaje a quien filtró unas fotografías de ella en topless, aunque tapó sus partes íntimas con emojis, al expresar que eso también es violencia.

Fue el rapero JC Reyes quien compartió en su cuenta de Instagram la imagen de la intérprete, que no estuvo autorizada por ella, y que se ganó el reproche de los seguidores, aunque a través de un live “aclaró” que fue Photoshop. Sin embargo, la destacada cantante no se quedó callada y habló de lo sucedido a través de redes sociales.

“Ir a buscar clout faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco pero hacerlo por 4 plays de + lo q da es pena”, escribió este martes en su Twitter sobre la exposición de sus imágenes.

Y este miércoles volvió a lanzar un tajante mensaje:

“El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar bye”, expresó.

En México, la Ley Olimpia, que es conjunto de reformas legislativas que reconoce la violencia digital como un tipo de delito y se sanciona con multas económicas o penas de cárcel para quien viole la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, de acuerdo con la Gaceta UnADM (Gaceta Universidad Abierta y a Distancia México)