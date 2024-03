Rosalía y Alejandro Sanz encargan un tema a Manuel Alejandro para cantarlo a dúo

Madrid, (EFE).- Rosalía y Alejandro Sanz han encargado una canción a Manuel Alejandro para cantarla a dúo, según anunció el compositor de 92 años, uno de los más importantes en español, y autor de temas como ‘Háblame del mar, marinero’ o ‘Yo soy aquel’.

“Rosalía y Alejandro Sanz me han encargado una canción juntos”, dijo en una entrevista radiofónica Alejandro, nacido EN la localidad española de Jerez de la Frontera (Cádiz, sur) y colaborador de grandes figuras como Raphael, Rocío Jurado, Julio Iglesias y Luis Miguel.

El trabajo surgió tras la visita que hicieron Sanz y Rosalía a Manuel Alejandro en su casa de Jerez las pasadas Navidades, después de que la catalana cantara una de sus canciones más reconocidas, ‘Se nos rompió el amor’, en la gala de los Latin Grammy celebrada en Sevilla.

Un tema en el que el autor de ‘Señora’, interpretada por Rocío Jurado, tiene depositadas muchas ilusiones, más desde que la cantante de ‘Motomami’ le hiciera llorar con su actuación.

“Yo estaba de pie porque estaba sintonizando la televisión y, de pronto oigo que suena ‘Se nos rompió el amor’. Me quedé quieto. Se me salieron las lágrimas escuchando a esa niña cantando esa canción de una manera que acertó absolutamente. La cantó con el sentimiento que tiene la canción, con la pena que da que se rompa algo que estaba funcionando, que estaba floreciendo. Ahí está la cosa”, declaró.