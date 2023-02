Rui Hachimura vende la NBA en Japón

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Ídolo en Japón con solo 24 años. Capaz de revolucionar el ‘streaming’ de la NBA en su tierra por uno de sus partidos. Así es Rui Hachimura, el último fichaje de Los Angeles Lakers y un vínculo más de negocio y deporte entre la NBA y el país nipón El pasado 25 de enero, Hachimura debutó con los Lakers frente a los San Antonio Spurs tras su reciente traspaso desde los Washington Wizards.

Sin embargo, muchos de sus fans en su Japón natal se perdieron el arranque de ese partido ya que el ‘streaming’ de NBA Rakuten se cayó minutos antes de que comenzara debido a lo que este servicio definió -en un comunicado a The Sun- como “un repentino aumento en el tráfico de usuarios”.

El enfado y la frustración entre muchos seguidores japoneses en las redes sociales fue tal que NBA Rakuten tuvo que habilitar una retransmisión gratuita en YouTube del encuentro Spurs-Lakers hasta que pudo restablecer el servicio.

Este es un ejemplo entre otros del impacto que tiene Hachimura, quien en 2019 se convirtió en el primer japonés en ser elegido en la primera ronda del draft de la NBA (novena posición, concretamente).

Alero con capacidad atlética y poderío físico, el nipón ha desembarcado en unos Lakers endebles cuando toca sacar músculo y que también han recibido con los brazos abiertos su puntería desde la media distancia.

Hachimura, con 13 puntos de media por partido, ha respondido desde el principio y esta semana, por ejemplo, sumó 19 puntos y 9 rebotes en la victoria contra los New York Knicks.

Pero al margen de sus prestaciones en la cancha, Hachimura es también un reflejo del especial interés que tiene en Asia una NBA en constante expansión internacional.

PASIÓN JAPONESA POR LA NBA

“Los Lakers son uno de los equipos más famosos en Japón. La NBA está creciendo ahora mismo en Japón y todo el mundo conoce a los Lakers”.

Así explicó Hachimura en su rueda de presentación con los de púrpura y oro la gran atención que ha despertado su fichaje en Japón.

Con 570.000 seguidores en Instagram y 237.000 en Twitter (nada mal para un jugador que está muy lejos de ser considerado una estrella), la figura del japonés, que además es muy activo en la lucha contra el racismo, también ha resultado atractiva e interesante para las marcas.

Este aspecto lo vieron muy rápidamente Jordan Brand y Nike, que ficharon a Hachimura para su catálogo en junio de 2019 cuando todavía no había jugado su primer partido en la NBA.

“El ‘jumpman’ (saltador) de Japón. Bienvenido al Futuro del Vuelo”, publicó la marca en Instagram en un mensaje que recibió 175.000 ‘me gusta’.

Otro patrocinio destacado de Hachimura es el de G-Shock de la japonesa Casio, que cuenta con una línea de relojes con el nombre del jugador.

En clave japonesa también tiene un acuerdo con Nissin, compañía de alimentos y creadora de los famosos fideos instantáneos comercializados como Cup Noodle.

Con estos y otros patrocinios, resulta fácil entender por qué la revista Forbes definió a Hachimura en 2019 como “el novato de la NBA más comercializable que no se llama Zion Williamson”.

Los espónsors no son los únicos que se han dado cuenta del potencial en torno a Hachimura ya que la propia NBA le utilizó como una especie de embajador cuando sus entonces Washington Wizards viajaron a Japón para disputar en 2022 dos amistosos contra los Golden State Warriors.

Ahora son los Lakers los que tienen la oportunidad de explotar las cualidades de Hachimura dentro y fuera de la cancha y el punto de partida es inmejorable puesto que California es el estado con mayor población de origen japonesa en EE.UU.

“Hay mucha gente japonesa en Los Ángeles. Creo que eso me hizo sentir como que esta es mi casa”, aseguró Hachimura a su llegada a la ciudad de las estrellas.

De entrada, y al margen de sus sólidas actuaciones en la pista en los primeros partidos, Hachimura no ha podido tener una mejor carta de presentación con los fans de los Lakers puesto que el dorsal que ha elegido, el 28, es un homenaje a Kobe Bryant (por el 8) y a su hija Gigi Bryant (que jugaba con el 2).

David Villafranca