Ruido de tránsito tiene impacto negativo en el rendimiento laboral

Científicos demuestran bajo rendimiento y falta de concentración por el ambiente urbano

NotiPress.- Investigadores de la División de Acústica Aplicada de Chalmers en Edimburgo, Suecia, realizaron un estudio donde se ha demostrado la relación entre rendimiento laboral y ruido ambiental. Esto debido a la cantidad de estrés ocasionada no solo por el estrés de la actividad laboral, sino también del ambiente que rodea la zona de trabajo.

Durante la prueba, se le pido a los sujetos de estudio observar una pantalla y reaccionar a estímulos después del término de su jornada laboral. Además, se les colocó el ruido de fondo de tránsito elevado, al término de la prueba, fueron evaluados para saber el nivel de afectación del ambiente sobre la persona.

Al término de las pruebas los resultados arrojaron que el nivel de ruido afectaba de manera significativa el bajo desempeño por parte de los sujetos de prueba. Algunas personas no solo tuvieron un bajo rendimiento, sino que además argumentaron que la prueba resultó más complicada de realizar con el ruido de fondo.

Leon Muller, científico encargado de la investigación, demostró que ruidos de 40 decibeles afectaban de manera negativa en entorno laboral ya sea en oficina o en una cocina. El ruido de prueba fue realizado por el paso de camiones a una distancia entre diez y cincuenta metros, el cual fue probado en todos los sujetos de prueba.

Ello enfatiza una problemática ya tratada desde hace algunos años, el cual es la construcción de oficinas o viviendas cerca de carreteras o calles sumamente transitadas. Este problema no se asila en ciudades como Suecia, sino que esto también ha impactado a nivel internacional donde también se ve afectado el rendimiento de los trabajadores oficinistas.

Desafortunadamente, también se ha descubierto que aun con el mejor aislante en ventanas y construcciones apegadas a la normativa Sueca, continúan bajo el impacto del ruido. Jens Forssén profesor de la Universidad de Chalmers, demostró que el tráfico pesado a bajas velocidades, resulta complicado de aislar pese a las medidas adecuadas.

“Reducir la velocidad de los vehículos, no representa una alternativa ideal para reducir el impacto generado por el ruido interior en las personas” agregó Forssén.

Forssén también agregó que el ruido en general, es una de las últimas cosas que toman en cuenta al momento de establecer una construcción de cualquier tipo.

Disminuir la densidad urbana sería una de las mejores alternativas, de acuerdo a los investigadores, esto se vería reflejado en la salud de los trabajadores. Por desgracia, la legislación implementada necesita mejoras y consideraciones actuales, situación que resulta complicada de cumplir debido a la burocracia gubernamental.