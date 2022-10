Rumbo al Mundial de Qatar 2022. Primeros pasos y consejos básicos

Doha, (EFE).- A menos de dos meses de que ruede el balón en Lusail (Catar), si estás pensando en ir al Mundial de Qatar 2022, el alojamiento, el visado para aficionados o la compra de entradas es el primer paso para evitar tensiones de última hora.

Organizarse con tiempo y conocer las innumerables opciones para estar lo más cómodo posible durante tu estancia es esencial para aprovechar al máximo el país.

Resulta imprescindible saber que para poder ir a la sede del Mundial hay que cumplir un proceso de tres pasos que nos permitirá obtener el visado y ‘fan card’ y de este modo entrar en el país, ya que durante las fechas del torneo, desde el inicio de la fase de grupos, será la única forma de entrar en Catar.

Comprar los tickets para asistir a un partido de la Copa del Mundo y reservar alojamiento son los 2 primeros, ellos nos abrirán las puertas de la ‘Hayya Card’, nuestro documento imprescindible para vivir uno de los eventos más grandes del mundo en primera persona.

1.- ENTRADAS

Ya se han vendido cerca de 2,5 millones de entradas para ver partidos del Mundial. Para comprarlas lo más sencillo es acudir a la web de la organización o la página web de la FIFA.

Es importante saber que todos los estadios del mundial se encuentran a pocos kilómetros de distancia y están perfectamente comunicados con transporte público, por lo que se pueden ver varios partidos en el día, hecho único en la historia del torneo y principal orgullo de los organizadores.

El top 5 de países que más entradas han comprado lo lidera, como no podía ser de otra manera, la anfitriona Catar, seguida de Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudí y México. Argentina y Brasil, dos de las favoritas, también se encuentran entre los 10 países que más entradas para el torneo han comprado hasta la fecha.

El último Mundial de la estrella argentina Leo Messi ha provocado que dos partidos, el Argentina-México y Argentina-Arabia Saudí, tengan ya el cartel de ‘agotado’.

“Quedan cerca de 600.000 entradas por vender. Muchas irán destinadas a la Fifa, patrocinadores y algunos equipos solicitarán más entradas, pero el resto se pondrán a la venta”, destaca en una entrevista con EFE el CEO del Mundial, Nasser Al-Khater.

2.- ALOJAMIENTO. CÓMO RESERVAR Y QUÉ ZONA ELEGIR

Ahora ya que tienes las entradas, toca buscar alojamiento. Al margen de buscar en los tradicionales portales on-line de búsqueda para turismo o tener la opción de alojarse en casa de un amigo o un familiar, la organización del Mundial y el gobierno catarí han optado por ofrecer múltiples opciones para todos los bolsillos y experiencias. Todo en un portal habilitado para la ocasión.

Todos los estadios están muy cerca el uno del otro, con lo que elegir una zona donde quedarse es cuestión de buscar con paciencia y adaptarse a las necesidades propias. El centro de Doha gira en torno al corazón del zoco, el colorido y vibrante Souq Waqif donde la modernidad y la tradición se unen. Un mercado en el que disfrutar de la tradición qatarí y la región. La mejor opción para sentir las tradiciones del país.

Otra opción es Al Sadd, al oeste del casco antiguo de Doha, es la zona preferida por los expatriados. Aquí encontrarás alojamiento de gama media/alta, tiendas, boutiques y restaurantes internacionales y locales. Mientras, en West Bay te alojarás en el futurista skyline catarí: modernos rascacielos y el paseo marítimo de ‘La Corniche’. Cadenas internacionales, gama media, alta y lujo. Aquí se encuentran zonas de ocio, centros comerciales y otras áreas de entretenimiento.

Otra zona muy característica de la capital es ‘La Perla’ con algunos de los mejores restaurantes y cadenas de hoteles. Puerto deportivo, playas y zonas de tiendas completan un área exclusiva en la que sentirse más relajado.

“Desde este portal que lanzamos en Marzo de 2022 puedes reservar tu entrada para el partido, el alojamiento y solicitar la ‘Hayya card’ que otorga acceso al país y a los estadios”, destaca Omar Al-Jaber, Director Ejecutivo de Alojamiento para Qatar 2022 que nos da algunas recomendaciones:

– Hoteles. Opción tradicional con todo tipo de precios. Hoteles de 1 a 5 estrellas, cadenas internacionales y locales, hoteles que preservan el estilo tradicional árabe y los que hacen de la tecnología su bandera. Las posibilidades son interminables con ubicaciones en el centro de la ciudad, los barrios algo más alejados, la playa o las islas y lagunas.

– Cruceros. En el puerto de Doha, muy cerca del zoco y de los dos principales museos del país, el Museo Nacional de Qatar y el de Arte Islámico. Son dos grandes cruceros que ofrecerán cerca de 4.000 habitaciones con capacidad para alojar 9.500 personas. Los precios, desde 179 dólares en adelante dependiendo del tipo de cabina y servicios.

– Apartamentos y Villas. Alojamientos privados para todo tipo de presupuestos y no dejar de sentirse como en casa. Opciones de uno a seis dormitorios con cocina, salón, terrazas y todo tipo de comodidades como wifi gratuito o servicio de limpieza cada 3 días. “Es la mejor opción para familias con niños pero también para grupos de amigos. Digamos que cuentan con el 90% de los servicios que ofrece un hotel. Hay apartamentos con piscina, pistas deportivas, gimnasio o áreas de juegos para niños”, destaca Al-Jaber. Los precios parten desde los 84 dólares por un apartamento para 2 personas.

– El ‘Fan Village’ o pueblo de los aficionados. Se trata de una de las opciones más originales. Los organizadores ofrecen caravanas, cabañas, tiendas de lujo estilo tradicional a las afueras de la ciudad. Es la mejor opción para los que quieran sentir la atmósfera del mundial y compartirla con otros aficionados. Se encuentran en el centro de la ciudad y a las afueras, pero siempre bien comunicadas con transporte público. Los precios van desde los 110 dólares de una caravana a los 400 dólares de las tiendas tradicionales en las que vivir la experiencia de lujo árabe cerca del desierto.x

– Aldea agrícola. Una granja ecológica, un centro educativo, contacto con la naturaleza y alojamiento en tiendas de lujo. Esa es la propuesta del comité organizador con Fan Village Heenat Salma. Ofrecen talleres, cocina ecológica, piscina, yoga o gimnasio. A unos 18km del centro de la ciudad y desde 2.000 dólares la noche para 2 personas.

3.- HAYYACARD, UNA NUEVA EXPERIENCIA DE USUARIO

Ahora que ya tienes entradas y alojamiento, toca darse de alta en el portal para tener la Hayya Card. “Se trata de una versión mejorada de los pases para fans de otros eventos”, destaca el director de la plataforma Hayya, Saeed Al Kuwari.

Hayya, que en lenguaje local se traduce como “¡Vamos!”, será un pase digital o físico que permitirá entrar al país, utilizar gratis el servicio de metro y autobuses durante toda la estancia y entrar en los estadios. Es algo absolutamente indispensable.

Además, será una herramienta con consejos y ayuda para los aficionados. “Una vez que descargues la aplicación y actives tu versión digital, podrás utilizar todas las posibilidades que necesitas para estar aquí en Catar: Restaurantes, estadios y actividades o eventos que se celebrarán a tu alrededor. Y también enviaremos algunas notificaciones inteligentes específicas durante su estancia”, añade Al Kuwari.

“El primer paso es comprar una entrada. Después de comprarla, puede ir a reservar su alojamiento. La tercera es solicitar la Hayya. Se puede omitir la parte del alojamiento y solicitarla solo con la entrada. Pero le vamos a dar una aprobación condicional hasta que resuelva su alojamiento”, afirma.

4.- LLEGADA A DOHA

Catar tiene un clima típicamente desértico: calor y humedad en los meses de verano y temperaturas agradables en invierno. Durante el torneo es invierno con lo que tendrás temperaturas de alrededor de 24 grados. Perfecto para explorar la ciudad y el país.

No obstante es importante conocer desde el principio algunos detalles básicos de la cultura catarí.

– Ropa: Se puede llevar la ropa que cada uno quiera, pero por lo general en espacios públicos se recomienda que, tanto hombres como mujeres, cubran sus hombros y los pantalones lleguen por debajo de las rodillas. En los estadios no estará permitido quitarse la camiseta.

– Alcohol: Los cataríes tienen restringido el uso del alcohol pero son muy hospitalarios. Restaurantes con licencia de alcohol y las “fan zone” serán los únicos puntos de consumo y compra de alcohol. Los aficionados deben tener en cuenta que está prohibido beber alcohol fuera de esas zonas designadas. Tampoco se puede introducir alcohol en Catar por lo que es mejor no llevar nada en las maletas o quedará confiscado en el aeropuerto.

– Muestras públicas de afecto: Se puede ir de la mano pero las muestras de afecto en público no forman parte de la cultura local. Mejor ser algo comedido para no ofender a nadie.

– Fotografías y videos: A la hora de hacer fotos se aconseja pedir permiso antes de fotografiar o filmar a gente por la calle o en los estadios, el choque cultural puede sorprender por lo que siempre se recomienda mantener el respeto. Tampoco se puede hacer fotos de edificios gubernamentales.

– Inicio de la semana: En Catar el fin de semana es viernes y sábado. La semana comienza en domingo. El viernes los bancos y otros servicios estarán cerrados y algunas tiendas suelen cerrar durante la oración del mediodía, planifica tus compras para no llevarte sorpresas.

“Creo que las personas que entienden la cultura vendrán aquí y respetarán. Somos muy acogedores y hospitalarios (…). Tenemos muchos europeos, norteamericanos, sudamericanos, gente de Asia. Viven aquí y se sienten cómodos. Y es por eso que ven a Catar como uno de los países más seguros del mundo, el país más seguro del mundo árabe”, destaca el CEO del Mundial, Nasser Al-Khater.

Al-Khater se muestra convencido de que el país está preparado para acoger a los cerca de 1,2 millones de aficionados que llegarán al calor de la Copa del Mundo. “Ha sido un momento emocionante para el país, con mucho entusiasmo y mucha energía”. Ahora solo queda que el balón empiece a rodar. ¡Hayya Hayya!.