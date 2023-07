Ryan Castro apuesta por el reguetón clásico con “Quema”, en colaboración con Peso Pluma

Miami, (EFE).- El colombiano Ryan Castro se mantiene fiel a su línea, a ese “reguetón de la vieja escuela” que caracteriza su sonido, y para prueba “Quema”, su más reciente sencillo y para el que ha reclutado al mexicano Peso Pluma.

En apenas dos semanas de publicado, el tema ha sumado más de 80 millones de vistas en TikTok y se ha colocado en la lista Hot 100 de Billboard (el debut del cantante en esta clasificación), aunque el joven intérprete dice que la canción todavía puede “sorprender más” y tener un mayor recorrido.

“La gente se está tomando su tiempo para entender el sonido, pero ya se lo está disfrutando”, señaló Castro en una entrevista este jueves con EFE.

Para los seguidores de este cantante nacido en Medellín, el ritmo hipnótico de “Quema” y la letra que rinde pleitesía “a las nenas” no sorprenden dada su trayectoria y los sonidos que cultiva, enclavados en el reguetón clásico tal como se dejan notar en sus dos álbumes de estudio, “Reggaetonea” y “Los Piratas”, ambos publicados en 2022.

En el caso de Peso Pluma, más emparentado con los corridos tumbados y que ha hecho exitosas colaboraciones con grupos de regional mexicano como Eslabón Perdido, la propuesta de “Quema” resultaba novedosa, pero el intérprete logró “encajar muy bien con el ritmo”, como señaló Castro.

“Lo interpretó superbien, mostró su versatilidad, pero obviamente es diferente para sus fanáticos escucharlo en ese ‘flow’ (estilo)”, explicó el colombiano sobre la participación de Peso Pluma en este tema producido por Sog y que debutó en el puesto 21 de la lista de Billboard Hot Latin Songs.

El sencillo lo compuso Castro hace un par de meses durante “un día de rutina en el estudio”, como explicó, hasta que se dio la oportunidad de presentárselo a Peso Pluma, con quien había acordado hacer una colaboración.

La publicación del sencillo se da mientras Castro cumple una gira en ciudades de Europa, la cual cerrará este sábado en Santander (España) y en la que ha recibido una gran respuesta de sus fanáticos y que lo ha dejado “motivado” para sus próximas presentaciones en escenarios de Ecuador, Perú, Guatemala y Estados Unidos.

EL CANTANTE DEL GHETTO

El intérprete de “Mujeriego” no duda en demostrar su fidelidad al sonido y letras del reguetón clásico con los que se crió en su Medellín natal, ciudad de la que han surgido figuras globales como Karol G, J Balvin, y Maluma, entre otros.

“El reguetón es la música del momento, es una bendición para nosotros los jóvenes que pudimos salir adelante con este género”, confiesa el colombiano, quien entiende que es lógico que con los años este ritmo, convertido en un fenómeno mundial, tenga sus cambios y variaciones (“más romance, más pop”).

“Pero me gusta hacerlo crudo, con el sonido que me enamoró cuando era niño, y eso es lo que quise traer con ‘Quema’. La hicimos con una batería clásica y unas letras para la discoteca”, explicó el cantante, quien de pequeño bebió de Tego Calderón, Daddy Yankee y Don Omar, entre otros nombres pioneros del género.

Eran los tiempos en los que se crió en un barrio humilde, y de ahí su sobrenombre de “El cantante del ghetto”, unos orígenes que dice no olvida y que saca a colación cuando busca inspirar a los jóvenes y adolescentes.

Entre sus planes futuros no figura el hacer el “crossover”, es decir cantar en inglés, pero si le gustaría hacer una colaboración con su compatriota Karol G, a la que ya abrió el recital que la cantante ofreció el año pasado en Cali (Colombia), como parte de su gira “Bichota Reloaded.

“Todo a su tiempo”, señala el intérprete, quien en el pasado ha grabado colaboraciones con artistas como J Balvin, Blessd, El Alfa, Feid, Jhayco y Justin Quiles, entre otros.