Ryan Gosling se burla de la “hipocresía” de los críticos con su interpretación de Ken

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor Ryan Gosling aseguró que Ken, su personaje en la nueva película de “Barbie”, siempre había sido poco importante en la historia de la muñeca de plástico y se burló de las críticas sobre su interpretación al considerar que estas mostraban la “hipocresía” de los seguidores.

“¿Alguna vez alguien había pensado en Ken antes de esto? (…) no, no nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo (…) Si alguna vez te importó Ken, sabrías que a nadie le importa. Así que tu hipocresía está expuesta. Por eso hay que contar su historia”, dijo el actor a la revista estadounidense GQ.

Las declaraciones de Gosling llegan después de que el actor de 42 años fuese criticado en redes sociales al ser considerado “demasiado viejo” para dar vida al apuesto novio de la multitalentosa muñeca de plástico en la cinta dirigida por Greta Gerwig.

“Yo diría que si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar”, apuntó el canadiense, que comparte créditos con Margo Robbie, de 32, que es Barbie en el filme que llegará a los cines el 21 de julio.

Gosling, protagonista de cintas como “First Man” (2018) o “The Gray Man” (2022), también contó que una de las razones por las cuales aceptó el rol de un muñeco para niños fue la posibilidad de trabajar en un proyecto que impulsaba los papeles y el talento femenino.

Además, confesó que darle vida a Ken le dio la oportunidad de volver a conectar con su juventud y esa versión suya de la que se había distanciado cuando comenzó a actuar en películas más serias.

“Hay algo en este Ken que realmente creo que se relaciona con esa versión de mí mismo. El tipo que se ponía pantalones Hammer, bailaba en el centro comercial, olía a Drakkar Noir y se hacía flequillos Aqua Net. Le debo mucho a ese chico (…) la realidad es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo”, dijo.

En el resto de la entrevista el actor de “The Notebook” (2004) habló, entre otros temas, sobre su trayectoria, su gusto por el cine independiente, así como sus inicios en televisión junto a Christina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake en el programa “The Mickey Mouse Club”.