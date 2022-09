Ryan Ramczyk confía en que partido en Londres servirá para unir a los Saints

Redacción Deportes, (EFE).- El tacle Ryan Ramczyk, dos veces seleccionado al Pro Bowl de los New Orleans Saints, afirmó que el partido de este domingo contra Vikings en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres debe servir para unir a los jugadores de su equipo.

“Este juego en Londres nos permitirá estar más cerca de cada compañero, servirá para crear un vínculo más íntimo que al final hará que el equipo funcione mejor”, dijo Ramczyk a propósito del partido que corresponde a la semana cuatro de la temporada 2022 de la NFL.

El partido con Vikings en Londres será el primero de los cinco internacionales que la liga tiene programados para esta campaña fuera de Estados Unidos. Tres serán en Inglaterra, uno en Alemania y otro en México.

Saints han ganado un juego y perdido dos.

“Estamos aquí para mejorar. Tenemos la mentalidad correcta, los muchachos adecuados en el equipo, todos con mucho carácter dentro y fuera del campo, así que podemos hacer que esto funcione”, dijo Ramczyk.

Los Saints arribaron a Londres el lunes y los Vikings deben hacerlo este viernes.

Así como Ryan Ramczyk, el corredor tres veces seleccionado Pro Bowl Mark Ingram dijo confiar en que New Orleans ofrecerá una mejor versión luego de la reunión que tuvo el equipo después de la derrota por 22-14 del domingo pasado ante Panthers.

“Obviamente que lo del domingo fue difícil. Pero estamos aquí para mejorar y sólo mejorar. Vimos la película del juego, tuvimos una gran reunión de equipo. Nadie tiene la piel delicada, todos se responsabilizan por la situación”, declaró Ingram.

El del domingo será el tercer juego de los New Orleans Saints en Londres, aunque el primero en el Tottenham Hotspur Stadium. El equipo ha jugado dos veces en el estadio de Wembley. En 2008 venció por 37-32 a Chargers y en 2017 por 20-0 a Dolphins.

Además de este partido, Londres albergará este año el juego de la semana cinco entre Giants y Packers, del 9 de octubre, también en el Tottenham Hotspur Stadium.

Broncos y Jaguars se citarán en el estadio de Wembley para cumplir el juego correspondiente a la semana ocho, el 30 de octubre.

La serie internacional se completará con el choque entre Seahawks y Buccaneers en el Allianz Arena de Múnich. Este compromiso pertenece a la semana 10. Y también se medirán 49ers con Cardinals por la semana 11, el 21 de noviembre en el Estadio Azteca de Ciudad de México.