Salsero Luis Enrique cumplirá un sueño en Puerto Rico al presentar un concierto sinfónico

San Juan, (EFE).- El veterano salsero nicaragüense Luis Enrique, conocido como ‘El príncipe de la salsa’, ofrecerá el 17 y 18 de agosto próximos en Puerto Rico un concierto sinfónico para cumplir uno de sus sueños como artista, informó la producción del evento.

“Durante años me han preguntado, ¿qué me falta por hacer? Y definitivamente ha sido este concierto, mi sueño por muchos años: cantar mis éxitos con una orquesta sinfónica… Salsa Sinfónica”, indicó con entusiasmo en un comunicado el artista.

Dirigido por el maestro y músico puertorriqueño Ángel ‘Cucco’ Peña, Luis Enrique deleitará a sus seguidores en la Sala de Festivales Antonio Paoli en el Centro de Bellas Artes de Santurce (San Juan) con una lista de sus éxitos acompañado de la Orquesta Filarmónica de Puerto Rico.

El artista interpretará temas desde sus comienzos en la salsa en la década de 1980 hasta el presente, como ‘Desesperado’, ‘Mi Mundo’, ‘Así es la vida’, ‘San Juan sin ti’, ‘Amor y Alegría’ y ‘Yo No Sé Mañana’, entre otros.

En sus más 25 años de carrera musical, Luis Enrique se ha caracterizado por incluir temas de corte social con ritmos pegajosos como sus producciones ‘Date un chance’, ‘Abre los ojos’, ‘Cambia’ o ‘Así es la vida’, que tratan sobre la drogadicción, las relaciones personales y la política.

Además de promocionar el concierto, Luis Enrique también promociona su nuevo sencillo, ‘Solo Quiero Tu Amor’, escrito por él junto a Amaury Gutiérrez y Orlando Guanche y cuyo arreglo estuvo a cargo de Johan Morales.

En sus tres décadas de éxitos, Luis Enrique ha ganado 5 Grammys, así como muchos reconocimientos en Estados Unidos y Latinoamérica y se ha presentado en centenares de escenarios, incluyendo el del Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico.