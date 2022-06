Salud mental de trabajadores tratada por telemedicina, según especialistas

Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030, según la OMS

NotiPress.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1 de cada 4 personas sufrirá algún problema mental a lo largo de su vida. Así lo específico la compañía 1DOC3 en un comunicado consultado por NotiPress. Dicho texto orienta a como cuidar la salud mental de los trabajadores mexicanos, ello a partir de manejar el estrés normal de la vida, sus labores productivas y sus relaciones con la comunidad.

En ese sentido, el bienestar mental laboral puede afectarse por diversos factores organizacionales de las empresas. Ello tendría efectos en los trabajadores, como trastornos musculoesqueléticos, depresión, ansiedad o incluso enfermedades cardiovasculares. Y por consiguiente, generar afectaciones en el entorno económico y social del trabajador mexicano, según especialistas de 1DOC3.

Problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030, según la OMS. La doctora Lina Porras Santana, directora de salud de 1DOC3, señaló a través de un comunicado que los temas de salud mental están en el top 5 de enfermedades más consultadas en 1DOC3. Y debido al crecimiento de la demanda en salud mental en trabajadores, fue necesario triplicar el personal especializado en telemedicina.

Un informe mundial sobre Salud Mental de la OMS, declaró que índices de trastornos como ansiedad y depresión, aumentaron 25 por ciento durante el primer año de la pandemia por COVID-19. Sumándose a los casi 1,000 millones de personas que ya sufren algún trastorno de bienestar mental.

Con todo este panorama, Lina Porras aclaró que el servicio dedicado a psicología no existía en 1DOC3 previo a la pandemia. Este fue creado en el servicio de telemedicina, debido a las necesidades especiales que los trabajadores solicitaban en las consultas con los doctores generales. “Entendimos la necesidad de nuestros usuarios y seguimos mejorando el nivel de servicio. Las consultas han crecido 4 veces entre 2021 y 2022”, agregó la directora.

Porras compartió a NotiPress los síntomas más comunes que presenta el trabajador mexicano en la salud mental. Con base en 1DOC3, son dolor de cabeza, taquicardias o palpitaciones rápidas, dificultades gastrointestinales, sensación de ahogo o dificultad para respirar y disminución del apetito. Así como, dificultades para concentrarse, fumar o beber más de lo habitual, temblores y/o nerviosismo constante, preocupación excesiva y pensamientos frecuentes sobre alguna situación.

Dicha empresa proporciona acceso a todas las personas que requieran una atención psicológica inmediata. Los usuarios trabajadores de empresas, por medio de la aplicación móvil o web, pueden acceder a consultas de telemedicina desde la vista principal en el momento a necesitar. Al entrar a la aplicación, el usuario deberá elegir para quién es la consulta y es posible agregar a alguien más. En seguida podrá elegir hacer una pregunta para obtener respuesta en máximo 2 horas o una consulta en telemedicina por menos de un minuto.

El servicio de telemedicina en el área de psicología está disponible las 24 horas del día en 1DOC3. Si es una consulta de emergencia y en caso de no estar disponible un psicólogo, un doctor general 100% capacitado llevará a cabo el servicio de contención y primeros auxilios psicológicos. En este servicio de psicología no se entregan incapacidades ni se prescriben medicamentos. Sin embargo, se conceden terapias por videollamadas y si es necesario, se puede hacer seguimiento.

“Que los trabajadores mexicanos se olviden de los estereotipos sobre el papel del psicólogo donde se cree sólo debería ir quien ha perdido la cabeza. El bienestar mental es un factor crucial para la productividad en el trabajo; al momento de acudir a una consulta de telemedicina deben ser transparentes, sin sesgos ni temores”, recomienda la Doctora.

Es necesario que las empresas comprendan el por qué la salud mental es una de las tres columnas de la salud laboral, junto con la social y física. Al tener acciones e inversiones de telemedicina para fomentar la felicidad laboral, espontáneamente brindarán mejoras reales en los resultados de los trabajadores y de sus empresas. Por lo que tener trabajadores mexicanos sanos física y mentalmente, generan una mayor productividad, apuntó 1DOC3 en el comunicado antes citado.