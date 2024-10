Salvación o infierno

Redacción Deportes, (EFE).- Las eliminatorias sudamericanas al Mundial FIFA de 2026 arriban a la mitad de sus 18 jornadas con una encrucijada brutal para varias de sus 10 selecciones participantes: ganar para no perder el tren, o hipotecar las opciones de jugar el torneo que acogerán Canadá, Estados Unidos y México.

Al infierno se asoma Perú como colista de la clasificación, y muy incómodo resulta a la vez el penúltimo puesto para Chile, y aunque Paraguay y Bolivia ocupan los puestos 7 y 8, llegan a la novena fecha con alentadores signos. Por su tradición, Brasil no se permite ocupar la quinta plaza y Venezuela busca recuperar el tono.

Bolivia y Colombia abrirán la jornada en El Alto. A continuación Ecuador recibirá a Paraguay en Quito, Venezuela a Argentina en Maturín, Chile a Brasil en Santiago y Perú a Uruguay en Lima.

Argentina lidera con 18 puntos, Colombia escolta con 16. Uruguay es tercero (15), y siguen Ecuador (11), Brasil (10), Venezuela (10), Paraguay (9), Bolivia (9), Chile (5) y Perú (3).

Así llegan las 10 selecciones a la novena jornada:

Bolivia: A ahogar a todos en El Alto

Sin Yomar Rocha, Ervin Vaca y Pablo Vaca, afectados por sendas lesiones, la selección boliviana se dice lista para enfrentar a Colombia y quitarle el invicto en las eliminatorias suramericanas cuando ambas se midan este jueves en El Alto, ciudad situada a 4.090 metros sobre el nivel del mar.

“Esa es nuestra mentalidad, quitarle el invicto”, declaró el mediocampista Héctor Cuéllar, del Always Ready.

Los dirigidos por Óscar Villegas buscan ahogar al equipo de Néstor Lorenzo, que expondrá ante la Verde un invicto que comenzó el 24 de marzo de 2022 cuando en Barranquilla venció por 3-0 a este mismo rival. Bolivia ocupa el octavo puesto con 9 enteros.

Colombia: Con bajas, pero segura

Colombia ocupa la segunda casilla con 16 puntos y aunque llega con bajas, su triunfo en la jornada anterior por 2-1 ante la líder Argentina, campeona del mundo y de la Copa América, la mantiene muy segura de lo que es capaz de lograr con su fútbol.

Néstor Lorenzo no contará por lesiones con el lateral Daniel Muñoz, los centrales Yerson Mosquera y Carlos Cuesta ni con el delantero Rafael Borré. A cambio, llamó este domingo al lateral derecho Andrés Román, de Atlético Nacional.

Para evitar anticipadamente las inclemencias de El Alto, Colombia llegó con su plantilla desde el viernes a la ciudad boliviana de Cochabamba, situada a un poco más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y desde la que subirá el mismo jueves a los 4.090 metros de la que será sede por segunda vez de un partido de la Verde.

Ecuador: Golpe de Campana

El entrenador Sebastián Beccacece trajo alivio a Ecuador al anunciar en su lista de convocados a la Tri el regreso del delantero del Inter Miami Leonardo Campana, quien pasó 11 meses de ostracismo.

Para recibir a la selección de Paraguay en Quito este jueves y visitar a la de Uruguay el día 15 el argentino produjo dos sorpresas: el llamado al centrocampista de 20 años Oscar Zambrano y al portero suplente de Liga de Quito Gonzalo Valle.

Zambrano, figura del Hull City, podría debutar en la absoluta pese a que en marzo pasado ya había recibido un llamado por el antecesor de Beccacece, el español Félix Sánchez Bas. Y el caso de Valle es más llamativo pues Alexander Domínguez, el titular de ese club capitalino, por segunda vez no ha sido llamado.

Paraguay: Alfaro vuelve a su antigua casa

Entre 2020 y 2022 el argentino Gustavo Alfaro hizo de los 2.850 metros de altitud de Quito su base de operaciones con la selección de Ecuador, y apenas dos años después ha vuelto al frente de otros colores, los de la renacida Paraguay.

El exseleccionador de Costa Rica, que tomó el 16 de agosto el timón de la Albirroja, sorprendió al incluir en su lista de 27 convocados al lateral argentino nacionalizado Agustín Sández, quien milita en Rosario Central.

Además, reforzó la línea ofensiva con Ángel Romero, goleador del Corinthians brasileño, y el punta de Bolívar Alfio Oviedo, acostumbrado a jugar en la altitud de Bolivia.

Venezuela: Volver a ganar para evitar riesgos

La Vinotinto no gana en eliminatorias al Mundial hace cinco jornadas, cuando goleó a Chile por 3-0 el 17 de octubre de 2023, y casi un año después busca recuperar el camino para no echar por la borda las posibilidades de jugar por primera vez un Mundial.

Los dirigidos por el argentino Fernando Batista, tuvieron un buen comienzo, pero se fueron diluyendo con el paso de las fechas. Empataron con Venezuela, Perú y Uruguay y cayeron por 4-0 ante Bolivia. Así las cosas, no se pueden permitir un mal resultado ante Argentina para no caer en zona de repesca.

Fernando Batista llamó, además de las figuras habituales como el máximo goleador de la Vinotinto, Salomón Rondón, al portero Rafael Romo, a los defensas Jon Aramburu y Yordan Osorio, además del medio del Girona Yangel Herrera, quien se perdió la fecha pasada.

Argentina: El capitán vuelve al campeón del mundo

Argentina, afectado por la pérdida de cuatro lesionados, ha recuperado a su capitán, Lionel Messi, que viene recargado por sus nuevos goles, triunfos y otro título en la MLS con Inter Miami.

El seleccionador Lionel Scaloni no contará por dos fechas de sanción a Emiliano ‘Dibu’ Martínez, pero tiene como opciones en la portería a Gerónimo Rulli, Juan Musso y Walter Benítez.

De la concentración han salido el lateral de River Plate Marcos ‘el Huevo’ Acuña y los delanteros Alejandro Garnacho del Manchester United, Nicolás González de Juventus y Paulo Dybala del Roma.

Chile: Gareca se la juega en campo minado

Acosado por la guerra abierta que le ha declarado Arturo Vidal, el entrenador Ricardo Gareca encara otros frentes hostiles, como la pérdida de hombres para enfrentar a Brasil. En las últimas horas se quedó sin el centrocampista Marcelino Núñez y el lateral izquierdo Gabriel Suazo.

El dibujo táctico de ‘el Tigre’ tuvo que recibir borrones días atrás por las bajas de Alexis Sánchez y el defensa Matías Catalán, aquejados por dolores musculares, y la llegada al campamento del volante Ulises Ortegoza, del club Talleres de Córdoba.

Gareca afronta una doble fecha de las eliminatorias en una situación complicada, pues la Roja se encuentra por fuera de los puestos de clasificación al Mundial y con una seguidilla de tres derrotas en igual número de salidas.

Brasil: Dorival Júnior y el dilema de las lesiones

El seleccionador de Brasil, Dorival Junior, no la tiene fácil en esta novena jornada, ni aunque tenga que visitar los pagos del penúltimo de la clasificación pues por el camino de preparación ya perdió a cinco jugadores.

El central del Real Madrid Éder Militão se unió al grupo de descartados formado por su compañero de club Vinícius Júnior, el portero Alisson y los defensas Guilherme Arana y Bremer.

La Canarinha afronta una racha de malos resultados, que parece no tener fin, y que ha llevado a Dorival a admitir que el golpe de timón se necesita “rápidamente”.

Perú: El colista tiene prohibido perder más

De los 24 puntos ya jugados en 8 jornadas de las eliminatorias sudamericanas, la Bicolor apenas rescató 3, equivalentes a un muy flojo 12,5 por ciento de aprovechamiento, pero Jorge Fossati no pierde la fe y cree que el impulso que necesitan para enderezar el rumbo será a partir de un triunfo sobre su natal Uruguay.

Para complicar su panorama, si es que el presente ya no es preocupante, la plantilla perdió por lesión al ítalo-peruano Gianluca Lapadula y el seleccionador Jorge Fossti no llamó para esta doble jornada al máximo goleador de todos los tiempos, el incombustible delantero de 40 años Paolo Guerrero.

Para los críticos este último dato podría no ser trascendental, si se tiene en cuenta que Perú, la única selección que no ha ganado en las eliminatorias, solo pudo marcar dos goles en los tres empate y cinco derrotas que sufrió gracias al defensor Alexander Callens y al centrocampista Yoshimar Yotún.

Uruguay: Los tiros del Pistolero

Las venas abiertas en Uruguay por el ahora exjugador de la Celeste Luis Suárez tienen con la diana en la cabeza al entrenador Marcelo Bielsa por lo que, al parecer, han sido sus malas formas en el trato a los jugadores.

Las esquirlas de la inesperada ofensiva del ‘Pistolero’ también han alcanzado al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alfonso, y al director de selecciones, Jorge Giordano, porque al parecer sabían desde antes, pero callaron todo.

El malestar continúa. Las declaraciones a favor y en contra de los dichos de Suárez han comenzado a aparecer, las noticias de la preparación han pasado a segundo plano y Perú, necesitado de puntos, espera pescar en río revuelto este viernes en Lima.

Carlos Andrés Valverde